Mika Leib schließt sich dem FC Wolfenweiler/Schallstadt an

Mika Leib, ein 19-jähriger Angreifer, kommt von der University of Saint Francis. Leib spielte bei der Eintracht Freiburg und dem Freiburger FC und ging anschließend für ein Jahr in die USA an die University of Saint Francis in der NAIA in Indiana. "Nach einem spannenden Jahr in den USA verstärkt Mika nun unser Team", vermeldete der Verein.