Mika Eickhoff trifft für Emden doppelt gegen Werder II

– Foto: Tim Leifeld

Es ist schon eine verrückte Geschichte: Früher traf er für Werder, nun trifft er immer gegen Werder. Ob in Testspielen gegen das Bundesliga-Team oder in Punktspielen gegen Werder II in der Regionalliga - Mika Eickhoff erzielte am Mittwochabend beim 4:0-Sieg gegen Werder II gleich zwei Treffer für Kickers Emden.



Diese ungewöhnliche Serie begann im August 2024. Der gebürtige Tarmstedter war im Sommer von der Weser zu den Kickers gewechselt und erzielte gleich im ersten Aufeinandertreffen gegen seinen Ex-Klub ein Tor.



So ging es weiter: Wenn Eickhoff gegen Werder spielt, trifft er, so auch im Juli vergangenen Jahres, als der frühere A/O/Heeslingen-Nachwuchsspieler bei der 1:3-Testspielniederlage gegen das Bremer Bundesligateam den einzigen Emdener Treffer gegen seinen alten Verein erzielte. Mittlerweile hat der 22-Jährige fünf Partien gegen Werder bestritten, in jedem Spiel getroffen, im Ganzen sieben Tore erzielt. Zum Vergleich: Der frühere Jugendspieler der JSG Wörpetal/TuS Tarmstedt erzielte in bisher 81 Regionalligaspielen 18 Tore.