Mijo Stijepic ist zurück und coacht ab sofort den SE Freising

Ein Ersatz auf der Trainerposition konnte zügig gefunden werden. So verkündet der Sportclub über seine Social Media-Kanäle: "Der ehemalige Regionalliga-Stürmer und Coach des FC Ismaning, Mijo Stijepic, übernimmt ab der Rückrunde das Amt des Cheftrainers bei der Eintracht! Wie die Sportliche Führung des SEF bekanntgab, erhält Stijepic einen Vertrag bis Ende der Saison 26/27! Stijepic begrüßt seine Spieler erstmalig am 22.01.26 zum Trainingsauftakt für die Vorbereitung in der Savoyer Au."



Mijo Stijepic war Anfang Oktober 2023 als Cheftrainer des Bayernligisten FC Ismaning nach fünf Jahren freigestellt worden. Zuvor hatte sich der gebürtige Kroate bei der TSG Thannhausen, beim FC Ismaning und beim TSV Buchbach als Stürmer einen hervorragenden Namen gemacht und galt als einer der besten Knipser im bayerischen Amateurfußball. "Ich freue mich auf die tolle Herausforderung in Freising. Nach zwei Jahren Pause bin ich richtig heiß. Es gab auch zuletzt immer mal wieder Angebote, aber da fühlte ich mich noch nicht bereit. Jetzt brenne ich wieder", sagt Stijepic, für den der SE Freising kein unbekanntes Terrain ist: "Ich kenne den Verein und das Stadion. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr gut, ich finde ein junge, entwicklungsfähige Mannschaft mit großem Potential vor, die viel Mentalität besitzt."



Zunächst war er allerdings schon überrascht über das Angebot aus Freising: "Ich wusste natürlich, dass Heiko Baumgärtner erst losgelegt hatte. Dementsprechend musste ich erst einmal schlucken", schmunzelt Stijepic und führt dann aus: "Heiko hat mir dann alles erklärt, dass er kurzfristig beruflich etwas kürzertreten muss. Wir kannten uns vorher vom Sehen. In den Gesprächen haben wir schnell gemerkt, dass wir fußballerisch auf einer Wellenlänge liegen."