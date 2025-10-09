Miguel: "Wir müssen den Bock einfach gemeinsam umstoßen"

Seit dem 3:2-Auftakterfolg gegen die Red Stars Mönchengladbach klappt es nicht mehr mit einem Punktgewinnen beim FC Blau-Weiß Wickrathhahn. Auch am vergangenen Spieltag verlor der FC das Liga-Duell in Neersbroich und findet sich nun mit 3 Zählern aus sechs gespielten Partien auf dem 13. Platz wieder. Hinzu kam das Pokalaus beim Polizei SV Mönchengladbach. Seit fünf Liga-Begegnungen warten die Blau-Weißen auf einen Erfolg. Trainer Carlos Miguel sprach über den Saisonstart.
Miguel ist seit der aktuellen Spielzeit Übungsleiter in Wickrathhahn - Nach drei Jahren in der Jugend- und Seniorenabteilung des 1. FC Viersen. Zusammen mit Mark Endemann, der auch schon in der vergangenen Saison für den FC an der Seitenlinie agierte, trainiert er die erste Mannschaft in Wickrathhahn.
Sein erstes Jahr bei den Blau-Weißen ist gleich eine Herausforderung für den ehemaligen Viersener. Nach sechs gespielten Duellen steht sein Team mit nur drei Punkten im Tabellenkeller. Miguel sprach über den Saisonbeginn und die Gründe für den Fehlstart: "Es liegen nun sechs Spiele hinter uns und es war letztlich der erwartete schwierige Start. Wir haben eine wirklich miserable Vorbereitung gehabt, dann einige urlaubsbedingte Ausfälle und hinzu kommen noch verletzungsbedingte und noch nicht freie Spieler." Weiter führte er aus: "Dies soll jetzt auch keine Entschuldigung sein, denn die benötigen wir gar nicht. Uns lässt es dennoch positiv in die Zukunft schauen, auch wenn wir zur Zeit erst drei Punkte auf der Habenseite haben, waren wir lediglich in den Spielen gegen den Rheydter SV und Odenkirchen II chancenlos."
Neben der 1:4-Niederlage gegen Rheydt und dem 1:5 im Heimspiel gegen Odenkirchen, verlor seine Truppe auch ein paar Duelle knapp, wie beispielsweise beim 2:4 gegen den aktuellen Tabellenführer SV Otzenrath. "Gegen Otzenrath - haben wir da etwas Spielglück müssen wir das Spiel gewinnen, gegen Korschenbroich dürfen wir so nie auseinanderfallen und das Spiel positiver gestalten und gegen Neersbroich - auch da wäre ein Punkt mehr als verdient", erklärte der Trainer. Er ergänzte noch: "Daher behalten wir die Ruhe, denn wir haben eine verdammt junge Mannschaft, die wir personalpolitisch schon sehr früh in der Saison zu oft ins kalte Wasser werfen mussten und zahlten so auch schon sehr oft Lehrgeld und man hätte auch nach sechs Spieltagen locker mit acht bis zehn Punkten auf dem Konto dastehen können - gar müssen." Unter den jungen Spielern sind Akteure, wie beispielsweise Luca Noel Doneth und Nico Gabriel Walentek, die ihre ersten Senioren-Spiele absolvierten.
Eins ist jetzt klar in Wickrathhahn: Es muss sich etwas ändern, denn aktuell steht der FC punktgleich mit Tabellenschluss Red Stars Mönchengladbach im Tabellenkeller. "Wir müssen einfach an unsere eigenen Stärken weiter glauben, in Ruhe weiter arbeiten, noch enger zusammenrücken und in unser Spiel mehr Stabilität, Vertrauen und Sicherheit bekommen.
Wir müssen den Bock einfach gemeinsam umstoßen und dann wird auch das Vertrauen wiederkommen, was uns gerade fehlt und die Ergebnisse werden sich einspielen", äußerte Miguel.
Ein großes Problem seines Teams ist die Defensive. Schon 25 Gegentreffer kassierte der FC in den sechs Duellen und stellt somit die zweitschlechteste Abwehr der Liga. "Fußball ist nun einmal ein Ergebnissport und Effizienzsport und wir müssen unsere Chancen einfach besser nutzen und nicht nur die Flucht nach vorne suchen, sondern müssen hinten stabiler stehen und weniger Gegentore schlucken", verriet der Übungsleiter.
Trotz der fünf aufeinanderfolgenden Liga-Pleiten bleibt der Übungsleiter gelassen. "Ich glaube nicht nur daran, dass wir das Ruder in näherer Zukunft wieder umreißen werden, sondern bin davon mehr als überzeugt. Wir haben eine gesunde Mischung aus Alt-Erfahrung-Jung und Gier im Team und da mache mir wenig Sorgen, dass wir nicht gut aufgestellt sind", sagte Miguel. Mit einem Abstiegskampf kennt sich der Trainer aus, denn auch schon in der vergangenen Saison war er lange im Tabellenkeller mit der Zweitvertretung des 1. FC Viersen unterwegs, schaffte den Klassenerhalt schlussendlich allerdings souverän. Trotz des schwierigen Beginns der Spielzeit blickt Miguel neben den gesteckten Missionen auch auf weitere. "Wir werden unsere Punkte da holen, wie wir sie holen müssen und wenn die Mannschaft erst einmal ihren positiven Trend auf dem Platz wiedergefunden hat, den sie als Einheit auch neben dem Platz hat, werden wir unsere gesteckten Ziele erreichen und das junge Team so vorbereiten, dass wir kommende Saison uns dann ganz andere neue Ziele stecken können", verriet er.
Im kommenden Liga-Spiel wartet eine weitere harte Aufgabe auf Miguel und seine Mannschaft, denn der Tabellenzweite ASV Süchteln II kommt nach Wickrathhahn. Ob der FC nach fünf punktlosen Partien wieder etwas Zählbares holen kann, bleibt abzuwarten.