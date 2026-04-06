Miguel Sperling trifft doppelt: VfR Mehrhoog bezwingt SV Biemenhorst

Vor dem 27. Spieltag der Kreisliga A Rees-Bocholt stehen zwei Nachholspiele auf dem Programm: Ostermontag ist der VfR Mehrhoog am SV Biemenhorst II vorbeigezogen, am Mittwoch empfängt der RSV Praest den SC TuB Mussum. Weiter geht es dann ab Freitag - Tabellenführer DJK Rhede eröffnet gegen den TuS Haffen-Mehr.
Update:
Der VfR Mehrhoog hat das Nachholspiel gegen den direkten Konkurrenten SV Biemenhorst II deutlich mit 4:0 gewonnen und sich damit in der Tabelle vorbeigeschoben. Beide Teams stehen nun bei 42 Punkten, doch Mehrhoog rangiert dank des besseren Torverhältnisses auf Platz fünf. Die Gastgeber stellten früh die Weichen auf Sieg: Marc Finn Thrien traf bereits in der 20. Minute zur Führung. In der Folge blieb die Partie lange offen, ehe Mehrhoog im zweiten Durchgang nachlegte. Nick Heynen erhöhte in der 66. Minute auf 2:0 und sorgte für mehr Sicherheit. In der Schlussphase wurde das Ergebnis deutlich. Miguel Sperling trieb mit einem späten Doppeplack das Ergebnis noch in die Höhe (83. & 89.). Während Mehrhoog damit seine starke Form bestätigt und den fünften Platz übernimmt, verpasst SV Biemenhorst II die Chance, sich im oberen Tabellendrittel weiter festzusetzen.
28. Spieltag
Fr., 17.04.26 19:30 Uhr GSV Viktoria Suderwick - SC Grün-Weiß Vardingholt
Fr., 17.04.26 20:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 - SV Spellen
Sa., 18.04.26 16:00 Uhr SV Biemenhorst II - SV Krechting
So., 19.04.26 12:00 Uhr VfR Mehrhoog - TV Voerde
So., 19.04.26 15:00 Uhr SV Brünen - RSV Praest
So., 19.04.26 15:00 Uhr TuS Haffen-Mehr - TuB Bocholt
So., 19.04.26 15:00 Uhr PSV Wesel II - DJK Rhede
So., 19.04.26 15:30 Uhr FC Olympia Bocholt - VfB Rheingold Emmerich
Di., 28.04.26 19:30 Uhr SV Bislich - SV Emmerich-Vrasselt
29. Spieltag
Fr., 24.04.26 19:30 Uhr SC Grün-Weiß Vardingholt - SV Brünen
Fr., 24.04.26 20:00 Uhr DJK Rhede - GSV Viktoria Suderwick
So., 26.04.26 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - SC TuB Mussum 1926
So., 26.04.26 15:00 Uhr RSV Praest - VfR Mehrhoog
So., 26.04.26 15:00 Uhr TuB Bocholt - PSV Wesel II
So., 26.04.26 15:00 Uhr SV Krechting - TuS Haffen-Mehr
So., 26.04.26 15:15 Uhr TV Voerde - SV Bislich
So., 26.04.26 15:15 Uhr SV Spellen - SV Biemenhorst II
So., 26.04.26 15:30 Uhr SV Emmerich-Vrasselt - FC Olympia Bocholt
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