Miguel Sperling trifft doppelt: VfR Mehrhoog bezwingt SV Biemenhorst

Hat jetzt 16 Tore: Miguel Sperling. – Foto: Schönell

Vor dem 27. Spieltag der Kreisliga A Rees-Bocholt stehen zwei Nachholspiele auf dem Programm: Ostermontag ist der VfR Mehrhoog am SV Biemenhorst II vorbeigezogen, am Mittwoch empfängt der RSV Praest den SC TuB Mussum. Weiter geht es dann ab Freitag - Tabellenführer DJK Rhede eröffnet gegen den TuS Haffen-Mehr.

Der VfR Mehrhoog hat das Nachholspiel gegen den direkten Konkurrenten SV Biemenhorst II deutlich mit 4:0 gewonnen und sich damit in der Tabelle vorbeigeschoben. Beide Teams stehen nun bei 42 Punkten, doch Mehrhoog rangiert dank des besseren Torverhältnisses auf Platz fünf. Die Gastgeber stellten früh die Weichen auf Sieg: Marc Finn Thrien traf bereits in der 20. Minute zur Führung. In der Folge blieb die Partie lange offen, ehe Mehrhoog im zweiten Durchgang nachlegte. Nick Heynen erhöhte in der 66. Minute auf 2:0 und sorgte für mehr Sicherheit. In der Schlussphase wurde das Ergebnis deutlich. Miguel Sperling trieb mit einem späten Doppeplack das Ergebnis noch in die Höhe (83. & 89.). Während Mehrhoog damit seine starke Form bestätigt und den fünften Platz übernimmt, verpasst SV Biemenhorst II die Chance, sich im oberen Tabellendrittel weiter festzusetzen.

Spieltext DJK Rhede - Haffen-Mehr

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr SV Krechting Krechting SC TuB Mussum 1926 Mussum 15:00 PUSH

Spieltext Krechting - Mussum

So., 12.04.2026, 15:15 Uhr SV Spellen SV Spellen FC Olympia Bocholt FC Olympia 15:15 PUSH

Spieltext SV Spellen - FC Olympia

Spieltext Rheingold E. - SV Bislich

Spieltext TV Voerde - SV Vrasselt

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr VfR Mehrhoog Mehrhoog SV Brünen SV Brünen 15:00 PUSH

Spieltext Mehrhoog - SV Brünen

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr RSV Praest RSV Praest GSV Viktoria Suderwick Suderwick 15:00 PUSH

Spieltext RSV Praest - Suderwick

Spieltext Vardingholt - PSV Wesel II

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr TuB Bocholt TuB Bocholt SV Biemenhorst Biemenhorst II 15:00 PUSH

Spieltext TuB Bocholt - Biemenhorst II

Das sind die nächsten Spieltage

28. Spieltag

Fr., 17.04.26 19:30 Uhr GSV Viktoria Suderwick - SC Grün-Weiß Vardingholt

Fr., 17.04.26 20:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 - SV Spellen

Sa., 18.04.26 16:00 Uhr SV Biemenhorst II - SV Krechting

So., 19.04.26 12:00 Uhr VfR Mehrhoog - TV Voerde

So., 19.04.26 15:00 Uhr SV Brünen - RSV Praest

So., 19.04.26 15:00 Uhr TuS Haffen-Mehr - TuB Bocholt

So., 19.04.26 15:00 Uhr PSV Wesel II - DJK Rhede

So., 19.04.26 15:30 Uhr FC Olympia Bocholt - VfB Rheingold Emmerich

Di., 28.04.26 19:30 Uhr SV Bislich - SV Emmerich-Vrasselt



29. Spieltag

Fr., 24.04.26 19:30 Uhr SC Grün-Weiß Vardingholt - SV Brünen

Fr., 24.04.26 20:00 Uhr DJK Rhede - GSV Viktoria Suderwick

So., 26.04.26 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - SC TuB Mussum 1926

So., 26.04.26 15:00 Uhr RSV Praest - VfR Mehrhoog

So., 26.04.26 15:00 Uhr TuB Bocholt - PSV Wesel II

So., 26.04.26 15:00 Uhr SV Krechting - TuS Haffen-Mehr

So., 26.04.26 15:15 Uhr TV Voerde - SV Bislich

So., 26.04.26 15:15 Uhr SV Spellen - SV Biemenhorst II

So., 26.04.26 15:30 Uhr SV Emmerich-Vrasselt - FC Olympia Bocholt

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