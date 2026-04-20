Miguel Schade verstärkt den VfB Fallersleben

– Foto: Lea Bindewald

Der VfB Fallersleben hat einen weiteren Neuzugang präsentiert: Miguel Schade wechselt an den Windmühlenberg. Der 26-jährige zentrale Mittelfeldspieler stand zuvor für den SSV Vorsfelde und den SV Barnstorf auf dem Platz und kehrt nach einer beruflich bedingten Pause nun zurück in den Fußball.

„Mit Miguel gewinnen wir einen physisch starken Mittelfeldspieler, der nach einer beruflich bedingten Pause wieder darauf brennt, erfolgreich Fußball zu spielen“, heißt es von Vereinsseite. Auch der neue Trainer Leon Schroeder zeigt sich überzeugt vom Neuzugang: „Miguel strahlt unter Gegnerdruck enorme Ruhe aus und kann mit seiner Übersicht besonders Bälle ins letzte Drittel gefährlich machen.“

Zum Abschluss richtete der Verein noch klare Worte an den Neuzugang: „Herzlich Willkommen beim VfB und ganz viel Spaß und Erfolg am Windmühlenberg.“