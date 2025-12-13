Mietz-Wintercup in Kremmen – RW Flatow lädt zum Hallenduell ein

Wenn der SV Rot-Weiß Flatow am heutigen Samstag zum Wintercup in die Stadtparkhalle in Kremmen einlädt, steht der regionale Hallenfußball im Mittelpunkt. Acht Herrenteams treten in zwei Gruppen an, die Spielzeit beträgt zehn Minuten, und der Abend führt in kurzer Abfolge vom Auftakt bis zum Finale. Ein Turnier, das Intensität und Emotionen vereint.

Der Spedition-Mietz-Wintercup hat sich etabliert. Die Stadtparkhalle in Kremmen ist der Austragungsort, und sie bietet die vertraute Kulisse. Für die Teams bedeutet das kurze Wege und unmittelbare Nähe zum Publikum, für die Zuschauer ein Hallenerlebnis, das Dynamik und Leidenschaft miteinander verbindet.

Zwei Gruppen, acht Teams und ein klarer Turniermodus

In der Gruppe A treffen die SG Linum, der SV Rot-Weiß Flatow, der 1. SV Oberkrämer 11 II und der FC Marwitz 2009 aufeinander. Die Gruppe B besteht aus dem SV 1949 Protzen, dem FSV Forst Borgsdorf, dem SV Eintracht Bötzow und dem SV Belafarm Beetz-Sommerfeld.

Der Modus ist klassisch und zugleich kompromisslos: Jeder spielt gegen jeden in der Vorrunde, danach folgen Platzierungsspiele bis hin zum Finale. Die Spielzeit von zehn Minuten zwingt zu sofortiger Präsenz und hoher Präzision.

Früher Auftakt mit direkten Akzenten

Zum Turnierstart trifft der FC Marwitz 2009 auf Gastgeber Rot-Weiß Flatow. Die Partie markiert sofort den Charakter dieses Turniers: Beide Teams kennen sich. Kurz darauf steigt Forst Borgsdorf gegen Eintracht Bötzow ein.

Die Vorrunde nimmt Fahrt auf

Der Spielplan ist eng gefasst: Jede Partie beginnt zwölf Minuten nach der vorherigen. Diese Struktur sorgt für permanente Spannung, häufige Wendungen und die Herausforderung, mit geringer Regeneration auszukommen.

Der Abend steuert auf die Finals zu

Nach Abschluss der Vorrunde ab 20:27 Uhr folgen die Platzierungsspiele. Zunächst treten die Gruppenvierten gegeneinander an, danach spielen die Drittplatzierten, bevor um 20:51 Uhr das Duell der Zweiten den dritten Platz des Turniers ausspielt. Den Höhepunkt markiert das Finale um 21:03 Uhr zwischen den beiden Gruppensiegern. Die Spielzeit bleibt mit zehn Minuten kurz, was den Charakter eines Endspurts unter höchstem Druck verstärkt.

Ein Turnier, das regionale Verbundenheit stärkt

Der Spedition-Mietz-Wintercup des SV Rot-Weiß Flatow verbindet sportlichen Ehrgeiz mit Gemeinschaft. Spieler, Vereine und Zuschauer erleben einen komprimierten Hallenabend voller Intensität. Am Ende wird ein Sieger stehen, aber noch wichtiger bleibt das gemeinsame Erlebnis – eine Mischung aus lokaler Rivalität, sportlicher Wertschätzung und Hallenatmosphäre, die den Wintercup prägt.