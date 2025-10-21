 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Mietingen will Heimvorteil im Flutlichtspiel gegen Blaubeuren nutzen

Landesliga Württemberg, Staffel 4: Das Nachholspiel vom 9. Spieltag

Zum letzten Nachholspiel des 9. Spieltags in der Landesliga, Staffel 4, empfängt der SV Mietingen am morgigen Mittwochabend den FC Blaubeuren.

Für den SV Mietingen läuft es derzeit rund: Nach dem spektakulären 4:2-Erfolg über den TSV Neu-Ulm am Wochenende steht die Mannschaft mit 19 Punkten auf Platz vier und könnte mit einem weiteren Sieg sogar auf Rang drei klettern. Der FC Blaubeuren reist hingegen als kompakter Gegner an – in den letzten fünf Partien blieb das Team ungeschlagen, kam jedoch beim TSV Riedlingen nicht über ein 0:0 hinaus. Mit einem Auswärtssieg könnte Blaubeuren den Kontakt nach oben wieder herstellen. Beide Teams gehen mit viel Selbstvertrauen in dieses Flutlichtduell – und genau das düfte Spannung bis zur letzten Minute versprechen.


