Mietingen gewinnt Derby, Heimenkirch mit spätem Sieg Landesliga, Staffel 4: Die Nachholspiele vom 19. Spieltag von red · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Willy

Die beiden Nachholspiele des 19. Spieltags haben Verschiebungen in der Tabelle ausgelöst. Der SV Mietingen setzte sich beim FV Bad Schussenried mit 3:1 durch und schob sich damit bis auf Rang elf nach vorn. Noch knapper verlief der Abend in Riedlingen, wo der TSV Heimenkirch erst in der 89. Minute zum 1:0 traf und dem direkten Konkurrenten einen empfindlichen Rückschlag versetzte.

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Heute, 18:15 Uhr FV Bad Schussenried Schussenried SV Mietingen Mietingen 1 3 Abpfiff

Der SV Mietingen bestätigte seine aufsteigende Form und gewann das Derby beim FV Bad Schussenried mit 3:1. Christian Glaser brachte die Gäste in der 37. Minute in Führung und erhöhte noch vor der Pause in der 45.+2 Minute auf 0:2. Patrick Baur verkürzte in der 70. Minute auf 1:2 und gab dem Schlusslicht kurz Hoffnung, doch Felix Scheffold stellte in der 82. Minute den alten Abstand wieder her. Mietingen verbessert sich damit auf 37 Punkte und klettert auf Rang elf, während der FV Bad Schussenried bei 10 Punkten stehen bleibt.

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