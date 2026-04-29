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Mietingen gewinnt Derby, Heimenkirch mit spätem Sieg
Landesliga, Staffel 4: Die Nachholspiele vom 19. Spieltag
Die beiden Nachholspiele des 19. Spieltags haben Verschiebungen in der Tabelle ausgelöst. Der SV Mietingen setzte sich beim FV Bad Schussenried mit 3:1 durch und schob sich damit bis auf Rang elf nach vorn. Noch knapper verlief der Abend in Riedlingen, wo der TSV Heimenkirch erst in der 89. Minute zum 1:0 traf und dem direkten Konkurrenten einen empfindlichen Rückschlag versetzte.
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Der SV Mietingen bestätigte seine aufsteigende Form und gewann das Derby beim FV Bad Schussenried mit 3:1. Christian Glaser brachte die Gäste in der 37. Minute in Führung und erhöhte noch vor der Pause in der 45.+2 Minute auf 0:2. Patrick Baur verkürzte in der 70. Minute auf 1:2 und gab dem Schlusslicht kurz Hoffnung, doch Felix Scheffold stellte in der 82. Minute den alten Abstand wieder her. Mietingen verbessert sich damit auf 37 Punkte und klettert auf Rang elf, während der FV Bad Schussenried bei 10 Punkten stehen bleibt. ---
Der TSV Heimenkirch gewann das direkte Duell im unteren Tabellenbereich beim TSV Riedlingen mit 1:0. Lange deutete vieles auf ein torloses Unentschieden hin, ehe Simon Weber in der 89. Minute den entscheidenden Treffer in dieser engen Partie erzielte. Für Heimenkirch ist dieser späte Erfolg von erheblichem Wert, weil die Mannschaft nun 32 Punkte aufweist und sich auf Rang 13 vorschiebt. Riedlingen bleibt ebenfalls bei 32 Punkten, rutscht aber auf Platz 14 zurück und verpasst einen wichtigen Schritt im Kampf um den Klassenerhalt.