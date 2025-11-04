 2025-10-30T14:25:35.653Z

– Foto: Alexander Sättele

Mietingen empfängt im Fluchtlichtduell den formstarken FC Blaubeuren

Landesliga Württemberg, Staffel 4: Das Nachholspiel vom 9. Spieltag

Nach mehreren witterungsbedingten Absagen soll das Nachholspiel des 9. Spieltags der Landesliga, Staffel 4, zwischen dem SV Mietingen und dem FC Blaubeuren nun endlich am morgigen Mittwochabend, 5. November, über die Bühne gehen.

Der SV Mietingen geht nach dem spielfreien Wochenende mit frischen Kräften, aber auch mit Druck in diese Flutlichtpartie. Nach zuletzt wechselhaften Leistungen droht das Team, den Anschluss an die vorderen Plätze zu verlieren. Zuletzt gab es beim TSV Buch eine knappe 2:1-Niederlage. Der FC Blaubeuren hingegen reist mit breiter Brust an – sieben Partien ohne Niederlage und zuletzt ein souveräner 3:0-Auswärtssieg in Bad Schussenried sprechen für die Formstärke der Gäste, die sich bis auf Platz sechs vorgearbeitet haben. Mietingen (Rang acht) liegt nur zwei Punkte dahinter und könnte mit einem Sieg vorbeiziehen.

