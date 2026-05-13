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Mietingen baut seine Serie aus, Unentschieden im Allgäu-Derby
Landesliga, Staffel 4: Die Übersicht der Nachholspiele
Der SV Mietingen nutzte den Abend mit einem klaren 4:0 gegen den TSV Riedlingen und schob sich damit bis auf Platz fünf vor. Damit ist der SV Mietingen nun schon seit zehn Spielen in Folge ungeschlagen. Im zweiten Spiel rang der TSV Heimenkirch dem FC Wangen ein 1:1 ab und setzte damit seinen guten Lauf fort.
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Der SV Mietingen setzte gegen den TSV Riedlingen ein deutliches Zeichen und gewann vor 350 Zuschauern mit 4:0. Jeremias Rondinella eröffnete die Partie in der 20. Minute, ehe Christian Glaser mit einem Doppelschlag in der 22. und 24. Minute schon früh klare Verhältnisse schuf. Roland Mayer erhöhte in der 74. Minute per Foulelfmeter auf 4:0 und rundete einen in jeder Hinsicht überzeugenden Auftritt ab. Mietingen kletterte mit nun 46 Punkten auf Rang fünf, während Riedlingen mit 38 Punkten auf Platz 13 zurückfiel.
Der TSV Heimenkirch und der FC Wangen trennten sich in einem engen Nachholspiel mit 1:1. Maximilian Härtl brachte die Gastgeber in der 30. Minute in Führung, ehe Justin Schumacher in der 63. Minute für den FC Wangen ausglich. Heimenkirch blieb damit bei 39 Punkten und steht weiter auf Rang elf, während Wangen mit 41 Punkten Achter bleibt. Für beide Mannschaften war es im Derby ein wichtiger Punkt für den Klassenerhalt, der aber keinen entscheidenden Schritt nach oben brachte.