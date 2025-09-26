Miesbach will Selbstvertrauen mitnehmen: "Grinsen im Gesicht"

Der SV Miesbach tritt an diesem Samstag zu Hause gegen den SV Bruckmühl an. Die Kreisstädter gehen nach dem jüngsten Heimsieg motiviert in die Partie.

Miesbach – Die Leistungskurve des SV Miesbach zeigte in den vergangenen Wochen nach oben. Auf eine Niederlagenserie und zwei Punkteteilungen folgten zuletzt zwei Siege in Töging und zu Hause gegen Dorfen. Beim jüngsten 4:1-Erfolg konnten die SV-Kicker nicht nur ihren Heimfluch, sondern endlich auch ein Team von der Tabellenspitze besiegen.

„Man merkt das auch im Training. Die Spieler haben wieder ein Grinsen im Gesicht, und alles geht lockerer von der Hand“, berichtet SV-Trainer Hans-Werner Grünwald. An diesem Samstag wartet nun das zweite Heimspiel in Serie. Um 14 Uhr empfangen die Miesbacher den SV Bruckmühl zum kleinen Derby am heimischen Windfeld. Der Landesliga-Absteiger aus dem Landkreis Rosenheim ist in der neuen Spielklasse noch nicht so recht in Schwung gekommen, steht mit sechs Punkten aus zehn Spielen auf dem vorletzten Platz der Bezirksliga-Tabelle. „Sie hatten bisher viele Ausfälle, können sich da unten aber schon noch rausarbeiten“, sagt Grünwald.

Mit Maximilian Gürtler haben die Gäste nicht nur einen echten Torjäger in ihren Reihen, sondern mit Mike Probst auch einen bekannten Trainerfuchs an der Seitenlinie. Grünwald kickte einst selbst mit Probst für den SV Lohhof. Auch als Coach ist Probst im Landkreis kein Unbekannter: Er feierte etliche Erfolge mit dem TuS Holzkirchen und dem TSV Otterfing. „Seine Mannschaften sind immer gut strukturiert, aber wir schauen vor allem auf uns selbst.“

Nach dem jüngsten Heimerfolg ist nicht nur die Stimmung bei den Miesbachern gut, auch personell sieht es sehr ordentlich aus. Einzig Jonas Matschiner musste wegen einer Erkältung das Abschlusstraining auslassen und wackelt für das Duell am Samstag. „Es sind eigentlich alle dabei, und für uns ist es wichtig, dass wir ohne Leistungsabfall von der Bank nachlegen können.“ Gegen Dorfen überzeugten die Kreisstädter in allen Mannschaftsteilen und kontrollierten die Partie gegen den vormaligen Tabellendritten.

Diesen Schwung und das Selbstvertrauen wollen die SV-Kicker nun ins Duell mit den Bruckmühlern mitnehmen, die man trotz der aktuellen Tabellensituation nicht unterschätzen darf. Dies bewies der Absteiger am vergangenen Wochenende beim 2:2 gegen den FC Töging, als sie lange mit 2:0 führten, in letzter Minute aber noch den Ausgleich kassierten.

Mit einem weiteren Heimdreier könnten die Miesbacher den Blick in der Tabelle nach oben richten. Doch davor wartet ein hartes Stück Arbeit, tut sich der SV Miesbach zu Hause doch besonders schwer.