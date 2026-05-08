Miesbach verliert in Zorneding und kämpft gegen den Abstieg Fußball Bezirksliga Ost von Thomas Spiesl · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Aufreibende Kämpfe: Der SV Miesbach (weiß) konnte sich am Mittwochabend nicht gegen Zorneding durchsetzen. – Foto: Stefan Rossmann

Der SV Miesbach kassiert eine 0:2-Niederlage in Zorneding. Nur drei Punkte trennen die Kreisstädter noch vom Relegationsplatz.

Die Lage beim SV Miesbach spitzt sich in der Bezirksliga Ost weiter zu. Am Mittwochabend mussten sich die Kreisstädter beim Nachholspiel in Zorneding mit 0:2 geschlagen geben. Nach nur fünf Punkten aus den zehn Spielen in diesem Jahr ist der Klassenerhalt weiter in Gefahr. Drei Punkte Vorsprung haben die Miesbacher noch auf den ersten Relegationsplatz. Allerdings warten in den letzten beiden Partien zwei Konkurrenten aus dem hinteren Tabellendrittel. Leichter wird es also nicht. Die Partie in Zorneding war im März wegen eines Wintereinbruchs abgesagt worden und wurde nun nachgeholt. Da nur der kleine Trainingsplatz über Flutlicht verfügt, wurde die Begegnung dort ausgetragen.

Die ersten Hiobsbotschaften erreichten die SV-Verantwortlichen bereits vor der Partie: Drilon Shukaj fehlte aus privaten Gründen, Felix Scherer war beruflich im Einsatz. Nach einer guten halben Stunde musste auch noch Jonas Matschiner mit Adduktorenproblemen vorzeitig vom Feld. „Das passt leider alles in die momentane Situation. Dennoch kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen, was Einstellung und Kampfgeist angeht“, berichtet SV-Trainer Hans-Werner Grünwald. In einer chancenarmen, aber von beiden Seiten intensiv geführten Partie rieben sich die Teams weitgehend in Zweikämpfen auf. Dies wurde durch das enge Spielfeld weiter begünstigt.