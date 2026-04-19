Miesbach verliert in Bruckmühl: Der Blick richtet sich nach unten

Den Weg zum Sieg ebnen: Der SV Miesbach will den TSV Dorfen an diesem Wochenende mit der starken Offensive um Drilon Shukaj (r.) unter Druck setzen. – Foto: Max Kalup

Beim SV Miesbach muss man in der Bezirksliga Ost den Blick nach unten richten. Noch ist der Vorsprung auf die Abstiegszone komfortabel, aber die Ergebnisse der Rückrunde sprechen nicht unbedingt für die Kreisstädter.

Am Freitagabend kassierten die Rot-Weißen im kleinen Derby beim SV Bruckmühl die nächste Niederlage. 2:0 hieß es am Ende für die Hausherren.

„Ich möchte meiner Mannschaft den Willen nicht absprechen. Die Laufbereitschaft war da, aber wir machen es uns momentan selbst oft schwer und spielen zu kompliziert“, resümiert SV-Trainer Hans-Werner Grünwald. Wie erwartet entwickelte sich von Beginn an eine kampfbetonte, aber durchwegs faire Partie. Im ersten Durchgang hatten beide Seiten Möglichkeiten, die Tore machte aber nur Bruckmühl.

Drilon Shukaj gab den ersten Schuss aufs Tor ab, doch er scheiterte aus 16 Metern am SVB-Keeper. Auf der anderen Seite ließen die Bruckmühler eine Zwei-gegen-eins-Situation liegen, als sie aus aussichtsreicher Position nur das Außennetz trafen. Bei Bruckmühls nächstem Angriff fiel das 1:0: Bruckmühl flankte von rechts, der Stürmer lief stark ein und traf am kurzen Pfosten per platziertem Kopfball. „Wir müssen die Flanke unterbringen“, stellt Grünwald fest. „Im Abschluss war das stark gemacht.“

Der nächste Nackenschlag für die ohnehin gebeutelten Miesbacher ließ nicht lange auf sich warten. Bei einem Pressschlag verletzte sich Maximilian Wiedmann wohl schwerer am Spann und konnte nicht mehr auftreten. Für ihn kam Tobias Veit aufs Feld. Mit dem Pausenpfiff fiel dann durch einen Flachschuss das 2:0. Zuvor hatte Shukaj bei einem Freistoß erneut im Keeper der Gegner seinen Meister gefunden.

Nach dem Seitenwechsel waren die Kreisstädter zwar bemüht, suchten ihr Heil aber oft in langen Bällen und kamen kaum mehr zu nennenswerten Chancen. So war Bruckmühl zumeist dem dritten Treffer näher als die Gäste dem Anschlusstor. Benedikt Gerr klärte nach 70 Minuten auf der Linie, ein Kopfball der Hausherren verfehlte das Ziel nur knapp, und in der Schlussphase parierte SV-Keeper Michael Wiesböck einen gefährlichen Freistoß der Bruckmühler. Dennoch blieb es nach 90 Minuten beim leistungsgerechten Heimsieg.

„Insgesamt war das 2:0 aber ein verdientes Ergebnis, weil Bruckmühl mehr Chancen hatte und wir in der zweiten Halbzeit nicht mehr zwingend geworden sind“, sagt Grünwald weiter. Nach nur vier Punkten aus den sechs Spielen im Jahr 2026 wartet am Wochenende fast schon ein Endspiel gegen den SV Waldperlach.

„Wir verfallen jetzt nicht in Panik, aber da sollten wir dann am besten dreifach punkten, um nicht noch unten reinzurutschen“, mahnt der Trainer. „Jetzt heißt es: Köpfe aufrichten. Ein paar Punkte müssen wir noch holen, um sicher durch zu sein.“