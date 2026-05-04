Miesbach verliert erneut und hat nur noch drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz

Siebtes Spiel ohne Sieg: Die Kicker des SV Miesbach (rot) verloren nach dem Derby gegen Holzkirchen auch in Aschau. – Foto: THOMAS PLETTENBERG

„Spielerisch war Aschau die bessere Mannschaft. Sie hatten mehr Chancen und haben auch verdient gewonnen“, resümiert SV-Trainer Hans-Werner Grünwald. Neben den Langzeitverletzten Josef Sontheim und Maximilian Wiedmann fehlte den Gästen Gian-Luca Morena mit einer Blessur aus dem Derby in Holzkirchen. Zudem war Benedikt Gerr angeschlagen, biss aber auf die Zähne.

Für den SV Miesbach wird es in der Bezirksliga Ost brenzlig im Hinblick auf den Klassenerhalt. Die Kreisstädter verpassten am Samstag beim SV Aschau/Inn den Befreiungsschlag in Form eines Dreiers und unterlagen mit 0:2. Durch das siebte sieglose Spiel in Serie ist der Vorsprung auf den ersten Relegationsplatz zur Kreisliga auf drei Punkte zusammengeschmolzen. Doch die SV-Kicker haben weiter alles in der Hand. Am Mittwoch wartet das nächste Auswärtsspiel beim Schlusslicht SV Zorneding .

Bereits in der Anfangsphase brannte es lichterloh im Miesbacher Strafraum. SV-Keeper Michael Wiesböck parierte einen Schuss von der Strafraumgrenze, Gerr schlug den Ball im Anschluss von der Linie. Dann kamen die Miesbacher zu einer Doppelchance. Doch Ricardo Pindado scheiterte ebenso am Aschauer Keeper wie Gerr nach der anschließenden Ecke.

Direkt im Anschluss fiel der Führungstreffer für die Aschauer: Nach einem Querpass konnte sich der Angreifer der Hausherren den Ball noch zurechtlegen, ehe er unhaltbar zum 1:0 in den Winkel vollstreckte. Wiesböck konnte sich im weiteren Verlauf des ersten Durchgangs noch zwei weitere Male auszeichnen und verhinderte so die frühe Vorentscheidung. „Zur Pause waren wir mit dem 1:0 noch gut bedient“, berichtet Grünwald.

Nach dem Seitenwechsel war die Partie umkämpft. Pech hatten die Miesbacher nach einer Stunde, als Sean Erten nur den Pfosten traf. „Diese Chancen schlüpfen momentan auch nicht rein“, ärgert sich der SV-Trainer. So machten die Hausherren kurz darauf den Deckel drauf. Nach einem Blackout in der SV-Defensive schob ein Aschauer nach seinem Sololauf ungehindert zum 2:0 und damit zur Vorentscheidung ein.

Die Miesbacher versuchten zwar noch einmal, sich aufzubäumen. Wirklich zwingend wurden sie aber nicht mehr, und so blieb es beim 2:0 für die Heimischen. „Einen Sieg brauchen wir noch, um sicher durch zu sein. Am besten gleich am Mittwoch in Zorneding“, sagt Grünwald. „Wir spielen jetzt nur noch gegen Mannschaften, die selbst gegen den Abstieg spielen. Leichter wird es nicht.“