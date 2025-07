Miesbach schlägt Unterhachings U19 klar – Akkurt mit Holzkirchens Entwicklung zufrieden

Brachten ihre Teams jeweils in Führung: Erten (l.) vom SV Miesbach und Hofinger (r.) vom TuS Holzkirchen. – Foto: SV Miesbach/TuS Holzkirchen

Der SV Miesbach schlägt die U19 der SpVgg Unterhaching auch ohne Top-Torjäger Sontheim. Holzkirchen schlägt einen Kreisligisten deutlich.

Die beiden Bezirksliga-Teams aus dem Landkreis starten am kommenden Wochenende in die neue Saison. In den letzten Tests siegten Holzkirchen und Miesbach zu null. SV Miesbach – SpVgg Unterhaching U19 4:0 (0:0)

Tore: 1:0 Erten (51.), 2:0 Kram (56.), 3:0 Shukaj (72.), 4:0 Shukaj (90.) Noch zwei Trainings liegen unter der Woche vor den Kickern des SV Miesbach, dann wird es am Samstag beim TSV Peterskirchen in der Bezirksliga Ost ernst. Die Generalprobe ist schon einmal geglückt, am Samstag setzten sich die Kreisstädter gegen die U19 der SpVgg Unterhaching mit 4:0 durch. „Wir haben sehr diszipliniert gespielt, gut verschoben und gepresst“, resümiert SV-Trainer Hans-Werner Grünwald. „Der Sieg war verdient, aber vielleicht um ein oder zwei Tore zu hoch. Es war auf jeden Fall eine gute Einheit.“ Sa., 19.07.2025, 16:00 Uhr SV Miesbach Miesbach SpVgg Unterhaching Haching 4 0 Abpfiff

Die Miesbacher mussten auf ihren Goalgetter Josef Sontheim verzichten, der weiterhin Probleme mit dem Sprunggelenk hat. So agierte Sean Erten in der Spitze und eröffnete nach einem torlosen ersten Durchgang auch den Torreigen. Benjamin Kram und Drilon Shukaj legten die weiteren Treffer nach. Grünwald: „Im zweiten Durchgang hat sich dann unsere Qualität durchgesetzt und Unterhaching wurde etwas müde. Wir waren im Abschluss sehr effektiv.“ Die Miesbacher sind bereit für den Saisonstart und hoffen auf Sontheims Rückkehr in die Startelf. TuS Holzkirchen – ASV Flintsbach 3:0 (3:0) Tore: 1:0 Hofinger (5.), 2:0 Schnier (16.), 3:0 Manole (25.) Mit einem Erfolgserlebnis konnte der TuS Holzkirchen die Vorbereitungsphase beenden. Zum Abschluss gab es am Samstag gegen den Kreisligisten aus Flintsbach einen klaren 3:0-Erfolg. „Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit mit hohem Tempo gespielt“, freut sich TuS-Coach Orhan Akkurt. Die Überlegenheit konnten die Grün-Weißen auch in Tore ummünzen. So sorgten Stefan Hofinger, Elias Schnier sowie Robert Manole mit ihren drei Treffern nach nicht einmal einer halben Stunde für klare Verhältnisse.