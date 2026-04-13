🗣: Miesbach muss "sich schleunigst steigern" - Hartl ist "sehr stolz"

Patrick Zimpfer, Trainer der SB DJK Rosenheim: » Ich möchte meiner Mannschaft heute ein riesiges Kompliment machen. Wir haben eine extrem stark besetzte Aschheimer Mannschaft über 60 Minuten hinweg hervorragend in Schach gehalten. Im ersten Durchgang haben wir keine einzige Torchance zugelassen und selbst immer wieder gute Umschaltsituationen kreiert. Leider mussten wir dann nach einer überragend getretenen Ecke von Mehmet Ekici und dem anschließenden Kopfball das 0:1 hinnehmen. Dieser Treffer hat uns ein Stück weit den Stecker gezogen und den Mut genommen.

Auch die beiden weiteren Tore wurden durch Ekici vorbereitet, der seine individuelle Klasse einmal mehr eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat. Am Ende muss man das anerkennen: Aschheim bringt einfach enorme Qualität auf den Platz. Glückwunsch dazu und viel Erfolg in den letzten fünf Spielen. Trotzdem nehmen wir aus den ersten 60 Minuten viel Positives mit – genau so müssen wir auftreten.«