🗣: Miesbach lobt Schiedsrichter - Woidler freuen sich auf Relegation

Tobias Wittmann, Trainer des SV Waldperlach: »Das Minimalziel heute haben wir erreicht. Nach der verdienten Führung haben wir mehrmals das 2:0 verpasst. Passend zu unserer Saison kam Aschau dann durch ein Traumtor zum Ausgleich. Im Anschluss passierte nicht mehr viel. Jetzt sind die Karten neu gemischt und wir freuen uns auf die Relegation.«

Hans-Werner Grünwald, Trainer des SV Miesbach: »Das Spiel ist relativ schnell abgehakt. Man hat gesehen, dass es für den SV Saaldorf wahrscheinlich noch um mehr geht, als bei uns, obwohl wir auch noch nicht ganz sicher den Klassenerhalt hatten. Das Ergebnis geht unterm Strich in Ordnung geht. Nach vorne waren die Saaldorfer durchschlagskräftiger und haben deswegen verdient gewonnen.

Gratulation an den VfB Forstinning zur Meisterschaft. Sehr souverän durchgegangen, auch wenn es heute die erste und einzige Niederlage gab. Den Teams in der Relegation wünschen wir viel Erfolg und hoffen, dass wir uns nächstes Jahr wieder in der Liga sehen. Mein Dank geht an die Schiedsrichter, die über weite Strecken wirklich tolle Leistungen abgeliefert haben.«

FC Töging feiert den Klassenerhalt in der Bezirksliga