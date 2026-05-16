 2026-05-15T09:36:57.455Z

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🗣: Miesbach lobt Schiedsrichter - Woidler freuen sich auf Relegation

Die Stimmen zum 30. Spieltag der Bezirksliga Oberbayern Ost

von Sarah Georgi · Heute, 18:06 Uhr · 0 Leser
Für den SV Waldperlach geht es noch nicht in die Sommerpause. Das Team "darf" in die Relegation.
Für den SV Waldperlach geht es noch nicht in die Sommerpause. Das Team "darf" in die Relegation. – Foto: Manfred Neueder

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BZL Oberbayern Ost
Forstinning
SV Bruckmühl
Ebersberg
SB Rosenheim

Der SB Rosenheim hat sich mit einem Sieg gegen den bis dato ungeschlagenen Meister VfB Forstinning vor der Relegation gerettet. Trotz eines Siegs ist der TSV Siegdorf abgestiegen, da der SV Waldperlach gegen den SV Aschau remis spielte. Die Stimmen der Trainer.

Heute, 14:00 Uhr
SV Aschau am Inn
SV Aschau am InnSV Aschau
SV Waldperlach
SV WaldperlachWaldperlach
1
1
Abpfiff

Tobias Wittmann, Trainer des SV Waldperlach: »Das Minimalziel heute haben wir erreicht. Nach der verdienten Führung haben wir mehrmals das 2:0 verpasst. Passend zu unserer Saison kam Aschau dann durch ein Traumtor zum Ausgleich. Im Anschluss passierte nicht mehr viel. Jetzt sind die Karten neu gemischt und wir freuen uns auf die Relegation.«

Heute, 14:00 Uhr
TSV Siegsdorf
TSV SiegsdorfSiegsdorf
SV Bruckmühl
SV BruckmühlSV Bruckmühl
5
3
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Saaldorf
SV Saaldorf SV Saaldorf
SV Miesbach
SV MiesbachMiesbach
3
2
Abpfiff

Hans-Werner Grünwald, Trainer des SV Miesbach: »Das Spiel ist relativ schnell abgehakt. Man hat gesehen, dass es für den SV Saaldorf wahrscheinlich noch um mehr geht, als bei uns, obwohl wir auch noch nicht ganz sicher den Klassenerhalt hatten. Das Ergebnis geht unterm Strich in Ordnung geht. Nach vorne waren die Saaldorfer durchschlagskräftiger und haben deswegen verdient gewonnen.

Gratulation an den VfB Forstinning zur Meisterschaft. Sehr souverän durchgegangen, auch wenn es heute die erste und einzige Niederlage gab. Den Teams in der Relegation wünschen wir viel Erfolg und hoffen, dass wir uns nächstes Jahr wieder in der Liga sehen. Mein Dank geht an die Schiedsrichter, die über weite Strecken wirklich tolle Leistungen abgeliefert haben.«

FC Töging feiert den Klassenerhalt in der Bezirksliga

Heute, 14:00 Uhr
Peterskirchen
PeterskirchenPeterskirchen
FC Töging
FC TögingFC Töging
3
1
Abpfiff

Robert Berg, Trainer des FC Töging: »Trotz aller Widerstände haben wir den Klassenerhalt doch noch geschafft - und das, obwohl wir vor Wochen schon für tot erklärt waren. Kompliment hierfür an die Mannschaft. Die Entscheidungen mit dem nicht gegebenen Elfmeter für uns und dem Elfmeter gegen uns waren heute wieder mal krass. Das Wichtigste aber: Wir sind nächste Saison wieder in der Liga. Das ist alles, was zählt. Danke an den TuS Holzkirchen für die Schützenhilfe. Für nächste Saison habe ich großes Vertrauen in die Mannschaft und ich bin sicher, dass wir uns positiv entwickeln werden.«

Heute, 14:00 Uhr
FC Aschheim
FC AschheimFC Aschheim
TSV Zorneding
TSV ZornedingZorneding
0
3
Abpfiff
+Video

Heute, 14:00 Uhr
SB DJK Rosenheim
SB DJK RosenheimSB Rosenheim
VfB Forstinning
VfB ForstinningForstinning
3
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
TuS Holzkirchen
TuS HolzkirchenHolzkirchen
TSV Ebersberg
TSV EbersbergEbersberg
3
3
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
TSV Dorfen
TSV DorfenTSV Dorfen
TSV Ampfing
TSV AmpfingTSV Ampfing
2
4
Abpfiff