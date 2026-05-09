Miesbach II will Warngau im Aufstiegsrennen ärgern

Die Miesbacher Reserve empfängt den Aufstiegsaspiranten SV Warngau. Nach dem Sieg gegen Fischbachau am vergangenen Wochenende wollen sie die nächste Überraschung schaffen.

Im Nachholspiel überzeugten die Sportfreunde Fischbachau in Schliersee. Zum Topspiel des Spieltags in der A-Klasse 4 empfängt die Miesbacher Bezirksligareserve den SV Warngau.

SF Fischbachau – TSV Schliersee 4:1 (2:1) Tore: 1:0 Bucher (24.), 1:1 Csordas (38.), 2:1 Kaffl (41.), 3:1 Bucher (61.), 4:1 Drainer (63.) Die SF Fischbachau legten am Donnerstagabend eine überzeugende Leistung an den Tag und siegten verdient gegen Schliersee. Nachdem zu Beginn hohe Bälle das Spiel prägten, wurde es ansehnlicher, und der Tabellenführer kam zu einigen Torchancen.

„Die Tore sind in regelmäßigen Abständen gefallen, und das Ergebnis ist in dieser Höhe verdient“, resümiert SF-Coach Hans Ostner. Die formstarken Schlierseer mussten sich nach zwei Siegen in Serie geschlagen geben. „Wir haben leider nicht das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben“, hadert TSV-Sprecher Patrick Quinz. „Oft waren wir einen Schritt zu spät oder uns hat das nötige Spielglück gefehlt.“ Man habe entscheidende Zweikämpfe und zweite Bälle nicht für sich entschieden.

SV Miesbach II – SV WarngauSa., 16 Uhr Die Miesbacher Bezirksligareserve empfängt an diesem Samstag ab 16 Uhr den Aufstiegsaspiranten aus Warngau. Mit dem Erfolg über die SF Fischbachau bewiesen die Kreisstädter, dass sie auch für Gegner aus dem oberen Tabellendrittel gefährlich werden können. „Sie müssen gewinnen. Wir können befreit aufspielen und wollen den nächsten Oberen ärgern“, sagt SV-Coach Markus Weinbacher, der die bestmögliche Elf auf den Platz schicken möchte.

Nach dem bitteren 1:1-Remis in Irschenberg wollen die Miesbacher Warngau das Leben im Aufstiegsrennen erschweren. „Wenn wir da gut mitspielen und unser Spiel entsprechend aufziehen, ist da was drin.“ Im Hinspiel verlor die Miesbacher Reserve mit 0:1. „Da haben wir noch eine Rechnung offen und wollen jetzt ein besseres Ergebnis einfahren.“ Entscheidend sei, wer den größeren Willen hat und Leidenschaft auf den Platz bringt. „Wir müssen hinten gut stehen. Nach vorne sind wir immer für ein Tor gut.“

Die Gäste aus Warngau könnten mit einem Dreier vorne aufschließen und hätten im Aufstiegskampf wieder alles selbst in der Hand.