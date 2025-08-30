🗣: Miesbach holt "sehr wichtiges Selbstvertrauen" - SB lobt Gegner

Spieltext Zorneding - FC Töging

Hans-Werner Grünwald, Trainer des SV Miesbach: »Es war ein hochintensives Spiel, in dem man klar die spielerische Linie von Forstinning erkennen konnte. Wir haben mit viel Laufarbeit und starken Zweikämpfen dagegengehalten, was meine Jungs wirklich prächtig gemacht haben. Nach etwa einer halben Stunde sind wir durch einen direkten Freistoß ins Tor in Führung gegangen und haben bis zur Halbzeit gut verteidigt und bis auf ein, zwei Abschlüsse eigentlich nichts zugelassen. Es gab noch eine gute Kopfballchance für uns, sodass die Führung nicht ganz unverdient war, auch wenn Forstinning immer wieder nach vorne gespielt und auf ihre Chancen gedrängt hat.

Nach der Pause hat Forstinning den Druck weiter erhöht, aber es blieben meist Distanzschüsse, die das Ziel verfehlten. Wir haben weiter kompakt und tief verteidigt, die spielerische Klasse des Gegners blitzte immer wieder auf, doch irgendwann war es dann soweit, dass einer der Schüsse reinging und nach gut 70 Minuten zum Ausgleich führte. Beide Mannschaften wollten danach mehr, wir haben weiter auf Konter gesetzt und gezeigt, dass wir nicht zu Unrecht vorne stehen.

Wir haben uns den Punkt redlich erkämpft, und der Charakter meiner Mannschaft war nach drei Niederlagen deutlich zu sehen – sie ist zurückgekommen, hat alles gegeben und den Punkt mitgenommen, der für unser Selbstvertrauen in den nächsten Wochen sehr wichtig sein wird. Nach dem Schlusspfiff gab es dann natürlich auch gleich ein isotonisches Getränk in der Kabine, und wir nehmen den Punkt gerne aus Forstinning mit.«