Miesbach gegen Ligaprimus: "Haben uns selbst unter Zugzwang gebracht"

Der SV Miesbach reist heute Abend zum Tabellenersten VfB Forstinning. Die Miesbacher erhoffen sich einen Punkt, um die Niederlagen der vergangenen Woche zu vergessen.

Miesbach – Die Köpfe freibekommen – so lautete während der Woche die Devise beim SV Miesbach. Nach drei Niederlagen in der vergangenen Woche werden die Aufgaben aber nicht gerade einfacher. Am Freitag um 19.30 Uhr sind die Kreisstädter beim Ligaprimus VfB Forstinning zu Gast.

Der Absteiger aus dem Münchner Osten ist optimal in die Bezirksliga-Saison gestartet. Sechs Spiele, sechs Siege bei nur einem Gegentor – wenig überraschend liegen die Hausherren auf Tabellenplatz eins. Zuletzt siegte der VfB mit 2:0 beim FC Töging. „Forstinning ist das wohl beste Team der Liga. Sie haben den Abstieg scheinbar gut verkraftet, und dass sie in sechs Spielen nur ein Gegentor kassiert haben, sagt schon fast alles“, erklärt SV-Trainer Hans-Werner Grünwald.

Optimistisch stimmt ihn die Trainingswoche. Alle Mann waren mit Ehrgeiz bei der Sache, und nach der englischen Woche konnte auch die Intensität der Einheiten wieder nach oben geschraubt werden. Sean Erten hat seine Sperre von nur einem Spiel abgesessen und kann wieder eingreifen. Auch Drilon Shukaj stieg am Donnerstag wieder in den Trainingsbetrieb ein. Er hatte sich im Urlaub eine Lebensmittelvergiftung eingefangen, ist aber inzwischen wieder auf den Beinen und dürfte beim VfB wohl eher in die Joker-Rolle schlüpfen.

SV Miesbach könnte System ändern

„Über die Aufstellung muss ich mir noch Gedanken machen, vielleicht spielen wir etwas defensiver und opfern dafür einen Offensivspieler.“ Ein kleines Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Innenverteidiger Niklas Städter, der beim 2:3 gegen Ebersberg vorzeitig vom Feld musste und auch die Dienstagseinheit frühzeitig abbrechen musste.

„Wir dürfen uns jetzt nicht verrückt machen lassen, auch wenn es nicht leichter wird. Wir haben uns mit den drei Niederlagen selbst unter Zugzwang gebracht“, sagt Grünwald. „Jetzt müssen wir gegen den Negativ-Trend ankämpfen, auch wenn wir fast ausschließlich schwere Aufgaben vor uns haben.“

„Man hat im DFB-Pokal gesehen, was als Außenseiter alles möglich ist“

In Forstinning geht es darum, wieder in die Zweikämpfe zu finden, mehr Biss zu zeigen und den Hausherren die Lust am Fußballspielen zu nehmen. „Man hat unter der Woche im DFB-Pokal gesehen, was als Außenseiter alles möglich ist.“ Wichtig sei, dass sich die Spieler wieder gegenseitig pushen. „Vielleicht unterschätzt uns Forstinning auch ein wenig.“

Ein Punktgewinn in Forstinning wäre für die Miesbacher eine gute Gelegenheit, die Niederlagen gegen Ampfing, Holzkirchen und Ebersberg endgültig abzuhaken. In Anbetracht von sechs Punkten aus sechs Spielen würde jeder Zähler der Tabellenposition des SV guttun. Dafür gilt es die zahlreichen Ballverluste zu unterbinden und wieder einfachen Fußball zu spielen.