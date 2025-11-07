Miesbach fordert FC Aschheim im Spitzenspiel heraus

Keine guten Erinnerungen: Im Hinspiel gegen den FC Aschheim unterlag der SV Miesbach trotz eines frühen Führungstreffers von Josef Sontheim (l.). – Foto: MKF_MaxKalup

Der SV Miesbach reist fast in Bestbesetzung zum Tabellenzweiten der Bezirksliga, während Aschheim weiter um den Anschluss an Forstinning kämpft.

Miesbach – Das Spitzenspiel der Bezirksliga Ost steigt heute Abend zwischen dem FC Aschheim und dem SV Miesbach: Der Tabellenzweite empfängt um 19.30 Uhr den Tabellenvierten. Doch SV-Coach Hans-Werner Grünwald relativiert: „Da ist schon noch ein Unterschied: Forstinning und Aschheim stehen ganz oben, dann kommt Holzkirchen, und dann sind wir die Ersten vom Rest“. Zehn Punkte trennen Aschheim und Miesbach in der Tabelle. Die Hausherren sind seit vier Spielen ungeschlagen, aber auch die Kreisstädter reisen mit breiter Brust an. „Wir haben zweimal gewonnen und jeweils zu null gespielt“, sagt Grünwald. „Vergangene Woche haben das Michael Probst und Marinus Veit in der Innenverteidigung super gemacht. In Aschheim werden aber auch sie nochmal eine Schippe drauflegen müssen.“ Beide Innenverteidiger werden auch in Aschheim starten. Bis auf Felix Scherer und Niklas Städter reisen die Miesbacher komplett an, für die beiden Verletzten ist das Fußballjahr vorzeitig beendet.

An das Hinspiel gegen Aschheim erinnert sich man in den Miesbacher Reihen nicht gerne. Mit 1:4 kam der SV vor heimischer Kulisse trotz eines frühen Führungstreffers von Josef Sontheim unter die Räder. „Das war eine klare Sache, Aschheim hat damals viel von unseren Fehlern profitiert", erinnert sich der SV-Coach. Mit routinierten Spielern – wie Torjäger Antonio Saporano, der bereits zwölf Mal getroffen hat, oder Ex-Profi Diego Contento – haben die Hausherren jede Menge spielerische Qualität in ihren Reihen, die es für den SV erst einmal in den Griff zu bekommen gilt. „Wir wissen, was auf uns zukommt. Wir haben Respekt vor Aschheim, aber wir kommen auch mit viel Selbstvertrauen", sagt Grünwald. „Wir müssen vor allem ihre Offensive in den Griff bekommen."