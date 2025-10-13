Miesbach feiert „verdienten Sieg“ gegen spielstarke Aschauer

Der SV Miesbach gewinnt gegen Aschau mit 4:1, klettert auf Platz fünf und hat die Spitzenpositionen fest im Blick.

Erneut mussten die Miesbacher umstellen. Diesmal stand Benjamin Kram in der Startelf und rechtfertigte dies mit einer Torvorlage. Eine bärenstarke Leistung lieferte auch Jonas Matschiner als rechter Außenverteidiger ab.

Der Aufwärtstrend beim SV Miesbach in der Bezirksliga Ost hält an. Am Samstagnachmittag feierten die Kreisstädter einen 4:1-Heimsieg gegen den Aufsteiger SV Aschau. „Aschau war spielerisch eine gute Mannschaft, aber wir hatten deutlich mehr Chancen. Daher war der Sieg absolut verdient“, resümiert SV-Trainer Hans-Werner Grünwald nach dem zweiten Heimsieg dieser Spielzeit, durch den die SV-Kicker ihre schwache Heimbilanz aufbesserten.

Die Miesbacher erwischten einen Auftakt nach Maß. Nach sieben Minuten schlug Drilon Shukaj eine Flanke in den Strafraum, Josef Sontheim lief ein, kam aber nicht ans Leder. Dieses senkte sich jedoch über den Keeper hinweg zum 1:0 in den Kasten. Nach einer Viertelstunde scheiterte dann Sontheim im Eins-gegen-Eins am starken Gästekeeper.

Dann zeigte auf der anderen Seite SV-Torwart Michael Wiesböck seine Klasse und parierte einen Flachschuss der Gäste stark. Im direkten Gegenzug fiel das 2:0. Sontheim setzte sich gegen zwei Verteidiger durch, zog ab, und der Ball prallte vom Innenpfosten ins Netz. Nach weiteren guten Möglichkeiten für Maximilian Wiedmann, Kram und Florian Haas fiel zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt genau vor der Pause das 3:0. Kram setzte sich durch, legte quer, und Wittmann schob ein.

„Ein 3:0 zur Pause war schon beruhigend“, sagt Grünwald. „In der zweiten Halbzeit hat Aschau mehr Druck gemacht, und wir haben uns aufs Kontern verlegt.“ Die Gäste waren nun streckenweise feldüberlegen, doch Miesbachs sichere Defensive ließ nicht viel zu.

Eine Viertelstunde vor Ende wurden die Aschauer für ihre Mühe belohnt, als sie nach einem starken Spielzug unhaltbar zum 1:3 trafen. Doch die Miesbacher ließen nichts mehr anbrennen, und Florian Haas machte nach Vorarbeit von Sontheim mit dem 4:1 alles klar.

„Durch den Sieg konnten wir uns von unten absetzen und haben die Tendenz nach oben bestätigt“, stellt Grünwald fest. „Wir freuen uns besonders, dass wir zum zweiten Mal zu Hause gewonnen haben.“ Im Klassement konnten sich die Weiß-Roten durch den Heimdreier auf Platz fünf nach vorne schieben. Der Abstand zu den beiden Spitzenteams ist zwar groß, aber auch die Distanz nach hinten ist nun bereits auf sieben Zähler angewachsen.