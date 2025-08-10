🗣: Miesbach erwischt "Sahnetag" – Forstinning "schonungslos"

Miesbach feiert einen perfekten Tag, während der TSV Ebersberg gegen den VfB Forstinning an seine Grenzen gerät. Ein gerechtes Unentschieden des FC Töging sah Trainer Robert Berg beim TuS Holzkirchen. Für den TSV Zorneding gilt es, den Mund abzuputzen und sich nach der Niederlage gegen Ampfing auf das nächste Spiel zu fokussieren. Die Stimmen zum Spieltag.

Florian Heppert, Co-Trainer des TSV Zorneding: »Heute in Ampfing haben wir leider nicht gepunktet und 1:3 verloren. Wir sind zwar früh durch einen schön herausgespielten Treffer von Max Hotz in Führung gegangen, mussten dann aber anerkennen, dass Ampfing das Spielgeschehen für etwa 25 Minuten klar dominiert hat. Nach einer starken Einzelaktion über außen und einer Flanke fiel der Ausgleich, das 2:1 kassieren wir nach einer Ecke – da roch es für mich ein wenig nach Foul, aber wenn der Schiedsrichter so entscheidet, müssen wir das akzeptieren. Nach dem zweiten Gegentor haben wir etwas besser ins Spiel gefunden und kamen auch zu Möglichkeiten, waren aber oft zu ungenau oder kein Glück im Abschluss. In der zweiten Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel ohne große Chancen auf beiden Seiten, vielleicht hatten wir sogar ein bisschen mehr vom Spiel, konnten aber in der Konsequenz keinen Treffer mehr erzielen. Das 1:3 kurz vor Schluss ist dann passiert, weil wir aufgemacht haben – das kann vorkommen. Insgesamt geht die Niederlage aufgrund der schwächeren Phase in der ersten Halbzeit wohl in Ordnung. Jetzt heißt es, Mund abwischen und nächste Woche gegen Forstinning wieder alles geben, auch wenn es sicher nicht leichter wird.«

Tobias Wittmann, Trainer des SV Waldperlach: »Wir spielen eine gute erste Halbzeit und führen verdient mit 2:0. Peterskirchen hat in der zweiten Halbzeit ein ganz anderes Gesicht gezeigt, Mann gegen Mann gepresst und aggressiver gespielt. Der Anschlusstreffer durch einen Standard fällt direkt zu Beginn der zweiten Halbzeit. Wir haben die schwierige Phase aber überstanden und uns hinten raus auch wieder Möglichkeiten auf die Entscheidung erspielt. Am Ende ist der Sieg hart erarbeitet, aber verdient.«

Robert Berg, Trainer des FC Töging: »Bei beiden Mannschaften haben heute viele wichtige Spieler gefehlt. Trotzdem war es ein sehr intensives Spiel. Bis zum Führungstreffer von uns, den wir sehr gut herausgespielt haben, war es sehr ausgeglichen. Danach hatten wir alles im Griff, haben es aber verpasst vor allem nach der Halbzeit das 2:0 zu machen. Den Ausgleich bekommen wir durch einen Konter nach eigener Standardsituation. Auch wenn dem Treffer wohl eine Abseitsposition vorausging, darf uns das so nicht passieren. In der Schlussphase hätten beide Mannschaft noch den Siegtreffer machen können. Insgesamt ist es wohl ein gerechtes Unentschieden. Ein besonderes Lob geht heute noch an unseren Kapitän Johannes Grösslinger, der für mich der beste Spieler auf dem Platz war.«

Michael Hieber, Trainer des TSV Ebersberg: »Das war heute ein absolut verdienter Sieg für den VfB Forstinning. Man hat deutlich gesehen, dass es Unterschiede zwischen den beiden Teams gibt – auch was die Ambitionen betrifft. Uns ist es heute nicht gelungen, die Dinge auf den Platz zu bringen, die wir in den letzten Wochen trotz fehlender Punkte gut gemacht haben, etwa das Arbeiten gegen den Ball oder phasenweise gutes Spiel mit dem Ball. Forstinning hat uns schonungslos aufgezeigt, woran wir noch arbeiten müssen. Das Spiel gilt es jetzt abzuhaken, denn es ist auch klar, dass beide Teams unterschiedliche Ziele verfolgen. Forstinning spielt oben mit und für sie ist es vermutlich selbstverständlich, gegen Mannschaften wie uns zu gewinnen. Wir müssen den Fokus darauf legen, gegen Teams auf Augenhöhe unsere Punkte einzufahren und uns auf die wesentlichen Aufgaben in den kommenden Spielen konzentrieren.«