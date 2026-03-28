Miesbach erwartet in Zorneding ein hartes Kampfspiel Partie auf holprigen Untergrund von Thomas Spiesl · Heute, 16:02 Uhr · 0 Leser

Fußball Bezirksliga SV Miesbach - VfB Forstinning – Foto: Christian Scholle

Der SV Miesbach gastiert am Sonntag beim SV Zorneding. Trainer Grünwald stellt sich auf schwierige Platzverhältnisse und einen harten Kampf ein.

Das erste Spiel des Jahres auf Naturrasen hat der SV Miesbach an diesem Sonntag vor der Brust. Um 13.30 Uhr sind die Kreisstädter beim SV Zorneding zu Gast, sofern das Spiel stattfinden kann. Der jüngste Wintereinbruch hat dem Untergrund im Münchner Osten zugesetzt, auch wenn dort kein Schnee liegt. „Zorneding hat uns mitgeteilt, dass der Platz zwar nicht gut, aber bespielbar ist. Wir wollen spielen und gehen davon aus, dass es klappt“, berichtet SV-Trainer Hans-Werner Grünwald am Freitag.

Zorneding steckt in der Krise - keine Punkte in diesem Jahr Die Trainingseinheiten unter der Woche fanden auf dem Kunstrasen an der Senator-Voigt-Anlage statt. Entsprechend müssen sich die SV-Kicker erst einmal an den neuen Untergrund gewöhnen. „Wir müssen den Kampf annehmen, einfachen Fußball spielen und unnötiges Risiko vermeiden“, fordert Grünwald. Entsprechend könnten lange Bälle Mittel der Wahl sein. Für die Hausherren läuft es in diesem Jahr bislang überhaupt nicht. Durch vier Niederlagen in Serie ist Zorneding auf den Relegationsplatz abgerutscht. Der SV Miesbach konnte immerhin eines von drei Spielen gewinnen und zeigte auch beim jüngsten 2:3 gegen Spitzenreiter Forstinning eine ordentliche Leistung.