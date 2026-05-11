🗣: Miesbach "erleichtert" – SVW-Pleite trotz "bester Saisonleistung"

Der 29. Spieltag der Bezirksliga Ost ist beendet. Rosenheim musste sich mit 1:2 gegen Ebersberg geschlagen geben und Ampfing bezwang den TuS Holzkirchen. Außerdem sammelte Miesbach wichtige Punkte. Die Stimmen des Spieltags:
Patrick Zimpfer, Trainer des SB Rosenheim: »Insgesamt war es heute ein sehr schwaches Bezirksliga-Spiel, das absolut verdient an den TSV Ebersberg geht. Wir haben zu wenig Fußball gespielt und wirkten über weite Strecken extrem verunsichert. Ohne meinen Jungs einen Vorwurf zu machen: Der späte Rückschlag gegen Ampfing in der Nachspielzeit und der frühe Gegentreffer heute geben dir natürlich kein Selbstvertrauen. Dazu mussten wir mit Sehric unseren Toptorjäger und mit Mittermayr einen wichtigen Führungsspieler ersetzen, was die Aufgabe nicht leichter gemacht hat.
Aktuell fehlt uns zudem auch das notwendige Glück. Beim Stand von 0:1 landet unser Abschluss nur an der Latte, während der Ball auf der anderen Seite beim 0:2 irgendwie über die Linie kullert. Trotzdem soll das die Leistung von Ebersberg keineswegs schmälern, der Sieg war verdient.
Der Anschlusstreffer von Omer Jahic sorgt zumindest dafür, dass wir im direkten Vergleich mit Ebersberg die Nase vorne behalten. Dennoch könnte uns nächste Woche eine Konstellation mit Punktgleichheit zwischen Saaldorf, Waldperlach, Zorneding und Ebersberg drohen. Fakt ist aber: Wir haben es weiterhin selbst in der Hand. Mit dem ungeschlagenen Meister aus Forstinning wartet allerdings ein echter Brocken auf uns. Abgerechnet wird nächsten Samstag um 16 Uhr – und bis dahin werden wir alles reinwerfen.«
Orhan Akkurt, Trainer des TuS Holzkirchen: »Es war ein tolles und intensives Spiel von beiden Mannschaften. Leider haben wir die Partie in der Nachspielzeit noch verloren.«
Hans-Werner Grünwald, SV Miesbach: »Eine große Erleichterung und ein riesen Kompilment an die Mannschaft, die alles in die Waagschale geworfen hat und den wichtigen Dreier für uns geholt hat.
Siegsdorf hat stark begonnen – zweimal haben wir uns bei Distanzschüssen auf unseren Torwart verlassen müssen. Dann sind wir besser ins Spiel gekommen. Kurz vor der Halbzeit gab es Chancen auf beiden Seiten: Erst scheiterte Siegsdorf mit einem Kopfball an der Latte, im Gegenzug scheiterte Sean Erten per Distanzschuss an der Latte, den Naschuss hat der Torwart super gehalten. Da hätten wir das 1:0 machen können.
Gleich nach der Halbzeit war es natürlich wichtig für uns, dass wir gleich das 1:0 vorlegen konnten. Flanke, Kopfball, Tor. Dann sind wir sicher gestanden und hätten vorher schon die Entscheidung suchen müssen. Am Ende haben wir einen Fehler von Siegsdorf ausgenutzt und zum wichtigen 2:0 getroffen. in der 93. Minute haben wir den Anschluss bekommen und so wurden es aufregende Restminuten – mit dem besseren Ende für uns.«
Tobias Wittmann, SV Waldperlach: »Heute haben wir über 90 Minuten unsere beste Saisonleistung gezeigt. Von Anfang an war das nötige Feuer drin. Letztlich läuft nach der verdienten Führung alle gegen uns.
Wir vergeben vorne die Chancen auf das 2:0 und dann bekommen wir für das zweite Foul eine gelb-rote Karte. Der Schiedsrichter war völlig überfordert. Mit dem Pausenpfiff kommt Dorfen zum Ausgleich.
Auch in Unterzahl hatten wir klare Chancen. Das 1:2 ist wohl auch Abseits. Trotz aller Umstände hätten wir heute genügend Torchancen gehabt. Abhaken, weitermachen und den Glauben nicht verlieren.«