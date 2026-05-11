🗣: Miesbach "erleichtert" – SVW-Pleite trotz "bester Saisonleistung"

Patrick Zimpfer, Trainer des SB Rosenheim: »Insgesamt war es heute ein sehr schwaches Bezirksliga-Spiel, das absolut verdient an den TSV Ebersberg geht. Wir haben zu wenig Fußball gespielt und wirkten über weite Strecken extrem verunsichert. Ohne meinen Jungs einen Vorwurf zu machen: Der späte Rückschlag gegen Ampfing in der Nachspielzeit und der frühe Gegentreffer heute geben dir natürlich kein Selbstvertrauen. Dazu mussten wir mit Sehric unseren Toptorjäger und mit Mittermayr einen wichtigen Führungsspieler ersetzen, was die Aufgabe nicht leichter gemacht hat.

Aktuell fehlt uns zudem auch das notwendige Glück. Beim Stand von 0:1 landet unser Abschluss nur an der Latte, während der Ball auf der anderen Seite beim 0:2 irgendwie über die Linie kullert. Trotzdem soll das die Leistung von Ebersberg keineswegs schmälern, der Sieg war verdient. Der Anschlusstreffer von Omer Jahic sorgt zumindest dafür, dass wir im direkten Vergleich mit Ebersberg die Nase vorne behalten. Dennoch könnte uns nächste Woche eine Konstellation mit Punktgleichheit zwischen Saaldorf, Waldperlach, Zorneding und Ebersberg drohen. Fakt ist aber: Wir haben es weiterhin selbst in der Hand. Mit dem ungeschlagenen Meister aus Forstinning wartet allerdings ein echter Brocken auf uns. Abgerechnet wird nächsten Samstag um 16 Uhr – und bis dahin werden wir alles reinwerfen.«

Orhan Akkurt, Trainer des TuS Holzkirchen: »Es war ein tolles und intensives Spiel von beiden Mannschaften. Leider haben wir die Partie in der Nachspielzeit noch verloren.« Miesbach so gut wie durch – Für Waldperlach wird die Luft dünner