Miesbach bleibt ungeschlagen – Licht und Schatten in Holzkirchen

Auf dem Weg nach vorne: Der SV Miesbach – am Ball Drilon Shukaj (in Rot) – zeigte im Testspiel gegen den SV Bad Heilbrunn eine ambitionierte Leistung. – Foto: Hanna Braun

Miesbach besiegte den SV Bad Heilbrunn mit 3:1. Bei Ligarivale TuS Holzkirchen folgte auf eine Niederlage gegen den SVN ein klarer Sieg gegen Aying.

Unterschiedliche Erkenntnisse haben die jüngsten Testspiele den beiden Kreisligisten SV Miesbach und TuS Holzkirchen gebracht. Während die Miesbacher im dritten Test weiterhin ungeschlagen bleiben, verzeichnete der neue TuS-Coach Orhan Akkurt bei seinen Holzkirchnern Licht und Schatten. SV Miesbach – SV Bad Heilbrunn 3:1 (1:1) Tore: 1:0 Sontheim (32.), 1:1 Specker (45.), 2:1 Erten (76.), 3:1 Erten (77.). Der SV Miesbach bleibt in der Vorbereitung auf die neue Bezirksliga-Saison ungeschlagen. Die Kreisstädter gewannen nach dem 3:0 gegen Deisenhofen und dem 2:2 in Penzberg ihr drittes Testspiel zu Hause gegen den SV Bad Heilbrunn. Die Hausherren gingen dabei mit einer neu formierten Mannschaft in die Partie. Erstmals wieder mit dabei war Josef Sontheim, der sich in der vergangenen Saison die Torjägerkrone der Bezirksliga Ost gesichert hatte. Der Torjäger vom Dienst brauchte genau eine halbe Stunde, um den SV in Führung zu schießen. Nach dem Ausgleich der Heilbrunner ging es in die Kabinen. Im zweiten Durchgang brachte Trainer Hans-Werner Grünwald insgesamt fünf frische Kräfte in die Partie – unter anderem Sean Erten. Erten war es auch, der den Miesbachern mit seinem Doppelpack (76./77.) einen 3:1-Erfolg bescherte. Weiter geht es am kommenden Samstag mit dem nächsten Test beim Kreisligisten Lenggrieser SC.

TuS Holzkirchen – SVN München 1:5 (1:1) Tore: 0:1 Andrade Ceballos (24.), 1:1 Bebber (27.), 1:2 Tougan (54.), 1:3 Zander (61.), 1:4 Tougan (79.), 1:5 Zander (89.). Orhan Akkurt hat zwei ganz unterschiedliche Halbzeiten gesehen. Einerseits sei eben im ersten Abschnitt „schon sehr viel Licht“ gewesen, wie der Holzkirchner Coach meint. Allerdings mussten sich seine Holzkirchner am Donnerstagabend zu Hause am Ende dem SVN München klar und deutlich mit 1:5 geschlagen geben – was wohl größtenteils am zweiten Durchgang lag. „Das war ganz schwach von uns, allerdings war es auch bedingt durch die vielen Wechsel“, resümiert Akkurt. In den ersten 45 Minuten waren die TuS-Kicker durchaus ebenbürtig und konnten die 1:0-Führung der Gäste in Person von Neuzugang Tobias Bebber nach einer knappen halben Stunde ausgleichen. Nach der Pause sorgten die Münchner dann aber doch für klare Verhältnisse.