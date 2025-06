Miersdorf/Zeuthen übernimmt die Spitze, Spielabbruch in Krieschow

Seelow kam über ein Unentschieden nicht hinaus. Die Partie begann furios: Bereits in der 3. Minute brachte Alexander Brandt die Hausherren in Führung. Seelow zeigte sich kurz geschockt, fand jedoch in der 27. Minute durch Elias Wroblewski die passende Antwort und glich zum 1:1 aus. In der Folge entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit Möglichkeiten auf beiden Seiten.

