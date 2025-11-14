Der 16. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems verspricht erneut reichlich Spannung im Rennen um Auf- und Abstieg. An der Tabellenspitze liefern sich TuS Pewsum und der SV Großefehn weiterhin ein Kopf-an-Kopf-Duell, beide mit beeindruckenden 38 Punkten aus 14 Spielen. Dahinter lauern Concordia Ihrhove und Westrhauderfehn, die im engen Spitzenfeld jede Gelegenheit nutzen wollen, um Druck auf das Führungsduo auszuüben. Gleichzeitig rückt der Tabellenkeller immer stärker in den Fokus, denn entscheidende Duelle wie Wiesmoor gegen Leer könnten schon wegweisend für den weiteren Saisonverlauf werden.

Das Duell zweier formstarker Mittelfeldmannschaften verspricht Spannung. Süderneuland ist heimstark und erzielte zuletzt viele wichtige Tore im Abstiegskampf. Aurich kämpft mit Inkonstanz, hat aber die individuelle Qualität, jedes Team der Liga zu schlagen. Beide Mannschaften könnten mit einem Sieg in die obere Tabellenhälfte vorstoßen.

Der Tabellenzweite Großefehn hat weiterhin Aufstiegschancen und liegt nur wegen der Tordifferenz hinter Spitzenreiter Pewsum. Die Mannschaft zeigt eine beeindruckende Offensivserie und erzielte bereits 50 Tore. Larrelt/Wybelsum bewegt sich im unteren Mittelfeld, ist aber unberechenbar und punktete zuletzt mehrfach auswärts. Dennoch geht Großefehn als deutlicher Favorit in das Heimspiel.

Wallinghausen hat drei Spiele weniger absolviert als die Konkurrenz und kann mit einem Sieg wieder an die Top-5 heranrücken. Die Mannschaft spielt bisher eine starke Saison, besonders dank einer sehr sicheren Defensive. Bunde steckt tief im Abstiegskampf und braucht dringend Punkte, um nicht weiter abrutschen. Auswärts gelang ihnen jedoch erst ein einziger Sieg.

Dieses Duell verspricht echtes Spitzenniveau, denn beide Teams gehören zum oberen Tabellendrittel. Hage zeigt sich zuhause besonders torgefährlich, muss aber defensiv stabiler werden. Ihrhove überzeugt mit Konstanz und nur zwei Saisonniederlagen. Der Sieger könnte sich im Aufstiegsrennen wichtige Vorteile erarbeiten.

TuRa 07 Westrhauderfehn vs FC Norden, 20:00 Uhr

TuRa 07 Westrhauderfehn geht als klarer Favorit in das Duell und möchte den vierten Tabellenplatz festigen. Die Fehntjer präsentieren sich zuhause stabil und gewannen zuletzt mit 3:1 gegen Germania Leer. Der FC Norden kämpft dagegen im Tabellenkeller und hat bereits zehn Niederlagen kassiert. Vor allem defensiv muss sich Norden steigern, um bei einem offensivstarken Gegner bestehen zu können.

Ein echtes Kellerduell zwischen zwei Traditionsvereinen, die beide dringend Punkte benötigen. Wiesmoor und Leer gehören zu den torärmsten Offensiven der Liga und kämpfen mit erheblichen Defensivproblemen. Der Verlierer dieses Spiels könnte im Abstiegskampf schon früh unter enormen Druck geraten. Aufgrund der Tabellensituation ist ein nervöses, enges Spiel zu erwarten.

So., 16.11.2025, 14:00 Uhr SV BW Borssum vs TuS Eintracht Hinte

Borssum will den Anschluss nach oben wahren und trifft auf das abgeschlagene Schlusslicht aus Hinte. Die Gäste stellen die schwächste Defensive der Liga und kassierten bereits 62 Gegentore. Borssum ist zuhause solide und geht mit breiter Brust ins Spiel. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine große Überraschung.

Morgen, 15:00 Uhr TuS Middels vs TuS Pewsum