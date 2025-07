Micromata ist neuer Ärmelpartner der Löwen

Das 1997 in Kassel gegründete Unternehmen ist mit seinen rund 180 Mitarbeitenden renommierter und erfolgreicher Partner für Industrie und Handel, wenn es darum geht, Digitalisierung innovativ, nachhaltig und zukunftssicher zu gestalten. Das Haus ist führender Anbieter für maßgeschneiderte Softwarelösungen, die passgenau auf ihre Zielgruppen und Einsatzgebiete zugeschnitten sind und den Anwender:innen eine ganzheitlich positive Nutzungserfahrung ermöglichen. Ein Qualitätsanspruch übrigens, der dank der KI-Kompetenz von Micromata zunehmend auch für mittelständische Unternehmen erschwinglich wird.



„Für uns ist der KSV eine Herzenssache. Obwohl Softwareentwicklung zugegeben kein Fußball ist, sehen wir klare Parallelen zwischen den Löwen und uns Micromat:innen: einen großen Enthusiasmus für das, was wir tun. Die Überzeugung, dass wir zusammen weiterkommen als allein. Und das klare Ziel, gemeinsam Bestleistungen abzurufen. In diesem Sinne ist die Unterstützung des KSV für uns nicht nur ein Bekenntnis zur Sportkultur in unserer Heimatstadt Kassel, sondern ein Schulterschluss mit Menschen, die so wie wir leidenschaftlich für Teamgeist, Engagement und Entwicklung einstehen. Auch darum wünschen wir den Löwen eine tolle und erfolgreiche neue Saison!“ Kai Reinhard, CEO von Micromata



„Wir freuen uns, dass wir nach vielen Jahren hervorragender Partnerschaft nun gemeinsam mit Micromata einen neuen Ärmelpartner beim KSV präsentieren dürfen und das Unternehmen künftig mit seinem Logo bei all unseren Spielen auf den Trikots präsent ist“, freut sich KSV-Marketingvorstand Daniel Bettermann zum Upgrade des Kasseler Softwarespezialisten.



Neben Micromata sind auf dem Trikot der Saison 2025/26 ebenfalls die Kasseler Firma Polyma Energiesysteme GmbH auf dem Rücken sowie Bickhardt Bau auf der Brust präsent. Damit sind alle Werbeflächen des Löwentrikots vermarktet.