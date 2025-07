Micki-Sport-Gäupokal lockt Teams und Fans nach Neustetten

Das Jubiläumswochenende zum 50-jährigen Bestehen des SV Neustetten steht vor der Tür – und mittendrin der Micki-Sport-Gäupokal 2025. Am Samstag, den 2. August, startet die Vorrunde des Turniers mit insgesamt zehn Mannschaften, verteilt auf zwei Gruppen. Der Finaltag findet am Montag, 4. August, statt und verspricht hochklassigen Amateurfußball mit spannenden Entscheidungen.

TuS Ergenzingen als Topfavorit in Gruppe B In der Gruppe B gilt der Landesliga-Aufsteiger TuS Ergenzingen als Favorit auf den Gruppensieg und den Turniergewinn. Die Ergenzinger bekommen es dabei mit der SpVgg Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau, dem VfL Hochdorf sowie den Spielgemeinschaften Felldorf/Bierlingen und Göttelfingen/Baisingen zu tun. Insbesondere die Auftaktpartie des TuS Ergenzingen gegen die SGM Felldorf/Bierlingen um 10:50 Uhr wird erste Anhaltspunkte über die Favoritenrolle liefern.

Gastgeber in stark besetzter Gruppe A In der Gruppe A trifft der gastgebende SV Neustetten auf vier motivierte Gegner. Bereits im Auftaktspiel um 10 Uhr wartet der SV Bondorf auf die Neustettener. Die weiteren Teams dieser Gruppe sind der SV Eutingen, der SV Vollmaringen und die SG Rohrdorf/Eckenweiler/Weitingen. Aufgrund der kurzen Spielzeit von 40 Minuten pro Partie sind enge und emotionale Begegnungen vorprogrammiert. Jedes Team weiß, dass bereits kleinste Fehler entscheidend sein können.

Intensive Vorrunde auf zwei Plätzen

Gespielt wird am Samstag auf zwei Spielfeldern parallel. Der kompakte Spielplan ermöglicht den Zuschauern, nahezu ohne Pause spannenden Amateurfußball zu verfolgen. Insgesamt stehen 20 Gruppenspiele auf dem Programm, bei denen die Teams mit taktischer Disziplin und konditioneller Stärke überzeugen müssen. Die jeweiligen Gruppensieger qualifizieren sich direkt für das Finale am Montag, während die Zweitplatzierten im Spiel um Platz drei aufeinandertreffen.

Höhepunkt am Finaltag am Montag

Nach einem Tag Pause finden am Montag die entscheidenden Partien statt. Um 18:30 Uhr wird zunächst das Spiel um Platz drei ausgetragen. Direkt danach folgt um 19:30 Uhr das mit Spannung erwartete Endspiel zwischen den beiden Gruppensiegern. Anders als in der Vorrunde dauern die beiden Finalspiele jeweils 50 Minuten, was zusätzliche Intensität verspricht und den Mannschaften noch einmal alles abverlangt.

Sport und Gemeinschaft beim Jubiläum

Neben dem sportlichen Geschehen bietet der SV Neustetten zum Vereinsjubiläum auch ein attraktives Rahmenprogramm und Verpflegung für Zuschauer und Spieler. Der Gäupokal wird damit nicht nur zum sportlichen Höhepunkt, sondern zu einem Treffpunkt für Fußballfans und Familien aus der Region.

Fußballfest verspricht viele Emotionen

Das Jubiläumsturnier des SV Neustetten vereint Tradition, Gemeinschaft und sportlichen Ehrgeiz. Die regionale Verbundenheit der teilnehmenden Teams, der spannende Spielmodus und die Feierlichkeiten rund um das 50-jährige Bestehen sorgen dafür, dass der Micki-Sport-Gäupokal erneut viele Zuschauer begeistern wird. Spannung und Emotionen sind garantiert – auf und neben dem Platz.