Mickelat kehrt an die Seitenlinie zurück

Nur kurz nach seinem Abschied beim Landesligisten TSV Ottersberg hat Björn Mickelat eine neue sportliche Herausforderung gefunden. Der erfahrene Coach wechselt in die Kreisliga und wird ab sofort gemeinsam mit Michel Müller ein gleichberechtigtes Trainerduo beim Tabellenfünften FC Walsede bilden. Das teilte der Verein per Instagram mit.



Wiedersehen alter Bekannter

Die Entscheidung für den neuen Trainerjob hat einen Hintergrund: Mickelat und Müller sind alte Weggefährten. Beide kennen sich bestens aus ihrer gemeinsamen Zeit beim Rotenburger SV.

Erfahrung aus Landes- und Oberliga für die Kreisliga

Mit Björn Mickelat gewinnt der FC Walsede enorme Erfahrung hinzu. Nach seiner Zeit in Rotenburg, wo er mit dem RSV in der Oberliga spielte, übernahm er im Sommer 2023 den Landesligisten TSV Etelsen. Dort endete sein Engagement nach knapp zwei Jahren jedoch vorzeitig im Abstiegskampf kurz vor Saisonende. Seine darauffolgende Station beim TSV Ottersberg endete erst vor wenigen Tagen.