Mick Gudra verstärkt den VfV 06 Hildesheim

Dem VfV Borussia 06 Hildesheim ist kurz vor dem Ende der laufenden Saison ein echter Transfercoup gelungen: Mit Mick Gudra wechselt ein spielstarker und erfahrener Offensivakteur vom Regionalligameister TSV Havelse an die Pottkuhle. Der 24-Jährige unterschreibt beim Oberligisten einen Vertrag bis 2027 – inklusive beruflicher Perspektive außerhalb des Fußballs.

Gudra bringt trotz seines noch jungen Alters eine beeindruckende Vita mit: Über 100 Einsätze in den Regionalligen Nord und Südwest, sechs U-Länderspiele für den DFB, mehr als 60 Partien in der A- und B-Junioren-Bundesliga für Hannover 96 – und sogar Erfahrungen in der 2. Bundesliga, wo er für H 96 unter anderem mit einem Tor gegen Fortuna Düsseldorf bundesweit auf sich aufmerksam machte.

„Mit Mick Gudra gewinnen wir einen jungen, ambitionierten Spieler, der sportlich wie menschlich hervorragend zu uns passt“, sagt Sportvorstand Omar Fahmy. „Er bringt Führungsqualitäten mit, ist torgefährlich, durchsetzungsstark und variabel einsetzbar – genau das Profil, das wir gesucht haben.“ Trainer Ridhar Kitar betont zudem die Bedeutung der Verpflichtung für das Gesamtgefüge: „Mick soll ein Fixpunkt unserer Offensive werden und auch die Entwicklung jüngerer Spieler mitprägen.“