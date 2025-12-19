Micic hört nach vier Jahren auf – Fokus liegt auf erfolgreichem Saison

Nach vier Jahren erfolgreicher Arbeit trennen sich zum Ende der laufenden Saison die Wege von Trainer Dejan Micic und dem SV Menning. Damit geht eine prägende Ära zu Ende – allerdings nicht sofort: Noch rund ein halbes Jahr werden Mannschaft und Trainer gemeinsam bestreiten.

Micic hatte das Team unmittelbar nach dem Aufstieg übernommen und stand vor der anspruchsvollen Aufgabe, den Neuling in der Kreisliga zu etablieren. Mit viel Fachwissen, klarer Struktur und großem Engagement formte er die Mannschaft Schritt für Schritt zu einem stabilen und konkurrenzfähigen Team. Konstanz, Teamgeist und eine kontinuierliche Entwicklung prägten seine Arbeit über die vergangenen Jahre.

Trotz der feststehenden Trennung richtet sich der Blick nun klar nach vorne. In den verbleibenden Monaten liege der volle Fokus auf dem sportlichen Erfolg. „Ich hatte in den vergangenen vier Jahren eine sehr schöne Zeit und werde immer mit Freude darauf zurückblicken“, sagte Micic. Gleichzeitig blicke der Trainer bereits nach vorn: Er freue sich auf die Zukunft und hoffe nach dem gemeinsamen Saisonende auf eine neue sportliche Herausforderung. Ziel sei es nun, das Kapitel mit dem maximal möglichen Erfolgserlebnis abzuschließen.