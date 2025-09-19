Michl-Märchen bleibt aus: Sturm dennoch »stolz«

Es wäre ein Märchen gewesen. Aber leider blieb es beim Konjunktiv. Gerade der so gebeutelte Philipp Michl ("Sein Fuß will nach wie vor nicht so, wie er möchte") erzielte in Landsberg zwei Tore und hielt den FC Sturm Hauzenberg in Landsberg lange auf der Siegesstraße bei einem Gegner, der aufgrund seiner Klasse "nicht wirklich unser Gegner" ist. Doch letztlich behielt der Favorit die Oberhand - wie erwartet. "Stolz bin ich dennoch auf die Jungs", betont Sturm-Coach Alex Geiger.

Der Sturm hätte, bleibt der 40-Jährige im Bild, "den Wind der letzten Woche mitgenommen". Nach dem ersten Bayernliga-Sieg der Vereinsgeschichte am 10. Spieltag spielte Hauzenberg im Oberbayerischen "mit breiter Brust" Fußball. Bereits genannter Michl brachte die Niederbayern zweimal in Führung. Am Ende jedoch setzte sich doch "der bisher beste Gegner in dieser Saison durch. Die haben individuelle Qualität, und auch eine top Spielanlage."

Die Mannen aus der Granitstadt hielten lange mit den Tugenden, die gerade im Abstiegskampf so wichtig sind, dagegen. "Wir haben gut verteidigt. Wir haben mit Herz verteidigt", lobt Geiger. "Und wir hätten einen Punkt verdient gehabt. Ich bin - trotz der zweimaligen Führung - mehr stolz als enttäuscht." Seinem Team hätte er den zweiten Sieg in Folge vergönnt - und auch Philipp Michl das Märchen. Das vorläufige Happy End nach düsteren Monaten. Deshalb tue der 11. Spieltag "weh".

Während bei den Hauzenberger die Emotionen überwiegen, sieht es Christoph Rech, Trainer und Sportlicher Leiter der Gastgeber, etwas sachlicher. Gegenüber FuPa äußert er sich detailliert: „Insgesamt geht der Sieg auf jeden Fall in Ordnung. Hauzenberg war der erwartet unangenehme Gegner, die Mannschaft hat aber in der zweiten Halbzeit viel von dem umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben und wir freuen uns dementsprechend über die drei Punkte." Es wird deutlich: Märchen lässt Bayernliga-Fußball nicht zu.