Michis Vorsätze: Plan(los) gegen die Weihnachtswampe Buchstabenliga – Geschichten aus dem Amateurfußball #4 - von Tim Frohwein

Hartplatzhelden-Kolumnist Tim Frohwein erzählt an dieser Stelle in unregelmäßigen Abständen erlebte und überlieferte (und manchmal auch völlig frei erfundene) Geschichten aus dem Amateurfußball. Das Sportliche steht dabei nicht immer im Mittelpunkt – denn Amateurfußball ist eben auch Fäulnis in der Kabine, "Flossen" im Vereinsheim und Fails in den Sozialen Medien!

Mit solchen Strafen ist im Amateurbereich nicht zu rechnen. Und da es dort zudem mit der Disziplin nicht so weit her ist wie bei den Profis, gehen viele Amateure mit einer ordentlichen Weihnachtswampe in die Rückrunden-Vorbereitung. So normalerweise auch der 25-jährige Michi, wuchtiger Stürmer des Bezirksligisten TuS Rüttenscheid. Doch weil er sich in der Saison 22/23 die Qualen, die er übergewichtsbedingt in den ersten Trainingseinheiten des Jahres für gewöhnlich zu erleiden hat, ersparen will, hat er sich für diese Winterpause einen Trainingsplan erstellt.

Am 17.1. war Trainingsauftakt bei seinen Rüttenscheidern – ein Maulwurf hat uns heute den ausgefüllten und kommentierten Trainingsplan von Michi zugespielt.