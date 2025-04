Michelsdorf siegt zu acht – Lingauer ist der SVO-Held

Der FC Ränkam und die SG Schloßberg lieferten sich vor 150 Zuschauern ein torloses Remis auf Augenhöhe am 21. Spieltag. Kein Team konnte in diesem Top-Spiel den Lucky Punch setzen. Schiedsrichter: Manuel Schmid, Jonathan Graßl, Philipp Laumer







Der FC Untertaubenbach musste am vergangenen Wochenende eine knappe Niederlage gegen die SG Michelsdorf/Cham II vor 250 Schaulustigen einstecken. Matthias Eisenreich brachte die Gäste in der 16. Minute in Führung, Marco Wild gelang zwar in der 48. Minute der Ausgleich, jedoch wurde es dann hitziger, die Gäste durften ab der 60. Minute in Unterzahl kämpfen, Kevin Wagner sah erst die Zeitstrafe (59.) und dann gelb-rot, für die Hausherren gab es ebenfalls eine Zehn-Minuten-Auszeit für Markus Dendorfer (60.). Manuel Frech bekam in der 90.+4. Minute ebenfalls die Ampelkarte (SG Michelsdorf/Cham II) und Michael Dankerl sah die rote Karte in der 90.+7. (SG Michelsdorf/Cham II). Die Nachspielzeit (90.+8.) entschied durch das Eigentor von Philip Bucher, dass die Punkte am 21. Spieltag letztendlich doch noch zur SG Michelsdorf/Cham II gingen. Schiedsrichter: Ilirjan Morina, Johann Weingärtner, Reinhard Seidl.



Die SpVgg Eschlkam schnappte sich vor 100 Zuschauern zu Gast bei der SG Waldmünchen/Geigant den Dreier. Bereits in der neunten Minute gingen die Hausherren durch Daniel Fait in Front, doch noch in der ersten Hälfte erzielte Vojtech Benda (31.) den Ausgleich und Julian Graßl brachte die SpVgg in der 37. Minute in Führung. Timo Wild landete in der 53. Minute ein Eigentor, was die Maximalausbeute für die Gäste besiegelte. Die letzten Minuten durfte die SG durch die Zeitstrafe für Stefan Umlauf (84.) mit zehn Mann zu Ende spielen. Schiedsrichter: Fabian Felbermeir, Robert Frank, Anna-Lena Meier







Der SV Obertrübenbach sicherte sich die Maximalausbeute vor 150 Heim-Fans. Zu Gast war die SG Chambtal, die am Sonntag nicht erfolgreich zum Abschluss kam. Den Siegestreffer landete Matthias Kerscher in der 38. Minute. In der Schlussphase scheiterte SG-Akteur Michael Schönberger mit einem Handelfmeter an Tormann Michael Lingauer, der seinem Team damit den Sieg festhielt. Schiedsrichter: Horst Lang, Max Ebneth, Andreas Köstlmeier







Die SG Mitterdorf/Neubäu lieferte den 150 Besuchern einen klaren Heimsieg gegen die angereiste SG Pemfling/Katzbach am vergangenen Wochenende. Vladimir Kovacevic brachte in der 31. Minute das 1:0 hervor, kurz nach Wiederanpfiff erhöhte Tobias Lorenz (46.), dann legte Michael Stubenrauch noch einen Treffer drauf (55.). Die letzte Bude erzielte erneut Vladimir Kovacevic in der 78. Minute, kurz vor Schluss sah Sebastian Wagner (SG Pemfling/Katzbach) noch die Ampelkarte (86.). Schiedsrichter: Marco Daucher, Leon Daucher, Luca Daucher







Bei der SG Schönthal-Premeischl gingen die Punkte am 21. Spieltag zum angereisten Gegner, dem FC Furth im Wald. In der ersten Spielminute landete Elias Bücherl das 1:0 für die Hausherren vor 150 Zuschauern, doch bereits in der 15. Minute glich David Augustin für den FC aus. Ein Elfmeter in der 31. Minute, gekonnt ausgeführt von Louis Franz, entschied den Sieg für die Gäste. Schiedsrichter: Andreas Kink, Tobias Faulhaber, Sam Maderstorfer







Der bisherige Tabellenletzte SG Lohberg/Lam II setzte sich am vergangenen Wochenende bei der SG Zandt/Vilzing II vor 100 Schaulustigen durch. Und gibt so die rote Laterne an die SG Pemfling/Katzbach ab. In der ersten Hälfte lieferten die beiden Kontrahenten noch eine Partie auf Augenhöhe ab, doch in der 46. Minute gelang es Vladimiro Giglio die Hausherren in Front zu bringen. In der 90. Minute versenkte Moritz Ammon einen Elfer gekonnt und erzielte somit den Ausgleich, Michael Hutter nutzte dann die Nachspielzeit (90.+2.) für den Siegestreffer. Schiedsrichter: Ulrich Bayerlein, Marco Biederer, Joseph Baumgartner