Die SG Michelsdorf ließ dem Tabellenletzten Rötz mal so überhaupt keine Chance. – Foto: Dominik Adlhoch/Archiv

Michelsdorf lässt es krachen – Regental überrascht – Zwei Absagen Rämkam siegt knapp in Schönthal +++ SG Regental bezwingt Schloßberg und springt aus der Abstiegszone +++ Chamerau hat im Derby wenig zu bestellen

Während das Top-Spiel zwischen der SpVgg Mitterdorf und der SG Zandt/Vilzing II witterungsbedingt abgeblasen wurde, war der FC Ränkam im Einsatz. Der Tabellenführer der Kreisliga Ost erledigte seine Aufgabe bei der SG Schönthal erfolgreich – wenn auch knapp. Über den ominösen Strich sprang die SG Regental durch einen 3:1-Heimerfolg über die SG Schloßberg. Einen gebrauchten Nachmittag erlebten hingegen der FC Chamerau, der das Lokalduell beim FC Miltach 0:4 verlor, und der 1. FC Rötz. Das Tabellenschlusslicht setzte sein Heimspiel gegen die Michelsdorf/Cham II mit 0:7 in den Sand.



Der 1. FC Rötz musste sich am Samstag vor 70 Besuchern auf heimischem Terrain gegen die SG Michelsdorf/Cham II klar geschlagen geben. Bereits in der zweiten Spielminute versenkte Besar Mustafaj für die Gäste und legte in der 26. Minute noch eine Bude drauf. Das 0:3 fiel durch Elias Smolka in der 30. und den Halbzeitstand von 0:4 erzielte Matthias Eisenreich in der 34. Minute. Auch in der zweiten Hälfte nutzte Elias Smolka noch zwei Chancen (51., 57.) und ein Elfmeter in der 72. Minute, gekonnt ausgeführt von Benedikt Greindl, machte die Maximalausbeute für die Gäste komplett. Schiedsrichter: Jakob Baier, Robert Frank, Anna-Lena Meier







Einen klaren Heimsieg lieferte der 1. FC Miltach seinen 200 Fans gegen den FC Chamerau am Samstag ab. Alexander Daiminger netzte in der 14. Minute für die Hausherren ein, Max Bretzl versenkte zwei Buden in Folge (18., 21.), was zur Halbzeit das 3:0 mit sich brachte. Den klaren Heimsieg besiegelte Martin Neumeier in der 62. Minute, was den FC Chamerau am 17. Spieltag leer ausgehen ließ. Schiedsrichter: Marco Gruber, Ludwig Feldbauer, Konrad Heuberger







Der FC Ränkam holte sich die Maximalausbeute bei der SG Schönthal-Premeischl vor 120 Zuschauern. Timo Ziereis brachte die Gastgeber in der 17. Minute in Front, doch Marco Kuhndörfer gelang in der 38. Minute der Ausgleichstreffer. Durch die Ampelkarte für Michael Dirnberger in der 63. Minute gingen die Hausherren in Unterzahl und in der 77. Minute gelang Maximilian Lankes dann der Siegestreffer für den FC Ränkam. Schiedsrichter: Markus Pongratz, Heinrich Kurzendorfer, Sebastian Janker







Einen Heimdreier lieferte die 1. SG Regental vor 130 Schaulustigen am Sonntag gegen die SG Schloßberg ab. In der ersten Hälfte konnte keiner der beiden Teams ihre Chancen verwerten, doch in der zweiten Halbzeit brachte Bastian Lugauer in der 51. Minute die Kugel ins Netz und Luis Philipp Lommer erhöhte in der 55. Minute für die Gastgeber. Michael Schambeck durfte in der 81. Minute für zehn Minuten pausieren, Zeitstrafe und kurz darauf verkürzte Samuel Burgfeld (83.) für die Gäste. Kurz vor Schluss (89.) besiegelte Luis Philipp Lommer die Punkte für die Hausherren. Schiedsrichter: Jürgen Kirschenbauer, Josua Laußer, Andreas Aschenbrenner







Mit einem torlosen Remis gingen am vergangenen Spieltag die SG Waldmünchen/Geigant und die SpVgg Willmering-Waffenbrunn vor 150 Zuschauern vom Platz. Schiedsrichter: Manuel Schmid, Franz Hutter, Patrick Schönberger





Witterungsbedingt abgesagt:



