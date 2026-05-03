Michelfeld vollzieht nächsten Meilenstein

– Foto: Laura Werner

Sichere Halbzeitführung hätte noch ausgebaut werden können – Gäste insgesamt zu mutlos – ASV besiegt nach Gößweinstein nun Hiltpoltstein, jetzt noch gegen die weiteren möglichen „Stolpersteine“ gegen Wichsenstein/Bieberbach und Thuisbrunn/Egloffstein – sonniges Wetter, ASV-Zuschauer-Minuskulisse der Saison (bisher 100 bis 190 Besucher) – in der Vorrunde an einem Freitagabend unter Flutlicht am HSV-B-Platz 3:1 für Hiltpoltstein

Nach einem frühen ersten gefährlichen Warnschuss von Julian Schäffner (2.) entwickelte sich bei sommerlichen Temperaturen (23 Grad) in der ersten halben Stunde eine ausgeglichene Partie auf auf einem eher durchschnittlichen Niveau, als plötzlich ASV-Torhüter Stefan Sattler einen aussichtsreichen Flachschuss aus rund 15 Metern von Maximilian Gradl abwehren musste (30.). Zehn Minuten später lief der schnelle Simon Zitzmann den Gäste-Torhüter Mathieu Sponsel an, dieser foulte ihn im Sechzehner, Nico Metschl verwandelte den Elfmeter zum 1:0 (40.) und vier Minuten später schoss Julian Schäffner auf Klasse-Zuspiel von Simon Zitzmann rechts unten zum 2:0 ein.

Kreisklasse 5 Erlangen/Pegnitzgrund, Herren 24. Spieltag Samstag, 2. Mai 2026, 16 Uhr: ASV Michelfeld – Hiltpoltsteiner SV 2:0 (2:0) Die Gastgeber (zuletzt zwei Siege ohne Gegentor) begannen im vorletzten Heimspiel der Saison im Vergleich zur Vorwoche mit Jannik Friedl, Julian Schäffner und Lorenzo Ficarra für Simon Schwendner (mit einer Achillessehnenreizung auf der Bank), Nicolas Christl (zunächst krank und dann beruflich verhindert) und Thomas Hofmann (privat verhindert), Paul Gropp (Wadenzerrung) war nach dem Aufwärmen nicht einsatzfähig – Markus Schäffner (Kreuzbandriss im August) und Daniel Meier (diagnostizierter Mittelfußbruch Ende März/Anfang April) werden in dieser Saison nicht mehr spielen. Die Gäste aus dem benachbarten Frankenland (die vergangenen zwei Spielen jeweils 2:0 gewonnen) liefen dieses Mal mit Jonas Tillmann im Angriff und Maximilian Gradl als Rechtaußen für Torjäger Marius Mauder (wurde erst in der Halbzeitpause eingewechselt) und Spielertrainer Maxime Sponsel (nach einem privaten Unfall am Spieltag im Krankenhaus) auf.

Nach dem Seitenwechsel trauten sich die Gäste offensiv auch mit ihrem höherklassig erfahrenen Stürmer Marius Mauder (zwölf Saisontore) zu wenig zu, verzeichneten erst in Minute 79 durch Janosch Weidl einen halbwegs nennenswerten Torabschluss (halbrechts in der Box, ungefährlich für den Keeper über das Tor) und verloren deshalb verdient. Michelfeld kam ab der 60. Minute immer besser in Schwung und hätte weitaus höher gewinnen können, fünf Mal fehlte in freien Positionen das Zielwasser (Leon Hsberberger/62.+67., Lorenzo Ficarra/79., Louis Schnoy/81. und Julian Schäffner/86.) und in zwei Situation war der HSV-Keeper Mathieu Sponsel aufmerksam der Retter (gegen Dominik Schleinitz/78., gegen Louis Schnoy/87.). Fazit: Hiltpoltstein zeigte im Vergleich zum Hinspiel (3:1-Heimsieg) quasi ein anderes Gesicht und wird wohl (bei acht Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz Elf, drei Spiele vor Saisonende) nichts mehr mit der Abstiegsfrage zu tun haben – rein rechnerisch fehlt noch ein Punkt aus drei Spielen. Michelfeld hat nun schon sieben Mal in dieser Saison „zu Null“ gespielt – nach der 4:3-Niederlage beim TSC Pottenstein am Sonntag, 19. April das dritte Mal in Folge und jeweils mit einem Sieg. 13 von 22 eingesetzte Spieler haben schon getroffen – der linke Außenverteidiger in der Viererkette Nico Metschl nun mit sechs Treffern (bei 20 ausgetragenen Saisonspielen) am meisten.

Der neue Tabellenzweite ASV Michelfeld (40 Punkte, noch zwei Spiele, die zwei Verfolger SV Gößweinstein und FC Troschenreuth haben je 39 Zähler) gastiert am Sonntag, 10. Mai um 15 Uhr in Wichsenstein beim Sechsten SG FC Wichsenstein/SV Bieberbach (32) – die Vorrundenbegegnung endete als Nachholspiel am Samstag, 14. März in Michelfeld 0:2. Der unverändert Achte Hiltpoltsteiner SV (27) hat in der kommenden Woche zwei Heimspiele – am Mittwoch, 6. Mai, 19 Uhr gegen den Vierten FC Troschenreuth (39) und am Sonntag, 10. Mai um 15 Uhr gegen den Fünften TSC Pottenstein (34).

SR: Markus Lang (Sulzbach-Rosenberg, SV Loderhof, Gruppe Amberg). Kreisklasse-Referee.

Zuschauer: 85 (A-Platz). Die letzten drei Begegnungen zwischen beiden Teams lockten ebenfalls „nur“ 85 Zuschauer an – zwei Mal in Hiltpoltstein und ein Mal in Michelfeld.

Tore: 1:0 (40., Foulelfmeter) Nico Metschl, 2:0 (44.) Julian Schäffner.

Besondere Vorkommnisse: Zeitlich in der Mitte in der jeder Halbzeit fand eine Trinkpause statt. Das Vorspiel der 2. Mannschaften fiel wegen Nichtantritt der Gastmannschaft aus, wodurch auch die dieses Mal unterdurchschnittliche Zuschauerzahl beim Spiel der 1. Mannschaft zu erklären ist.

Gelbe Karten: J. Friedl (ASV Michelfeld); Mat. Sponsel, Kraus, D. Hofmann, Spörl (alle Hiltpoltsteiner SV).

Torchancenverhältnis: 10:2 (zur Halbzeit: 3:1).

Eckballverhältnis: 1:3 (zur Halbzeit: 0:2).

ASV Michelfeld (in Klammern: Auswechslungen mit Rückwechsel): Sattler – Metschl, M. Zerreis, L. Ficarra, Lehner, Akdemir, M. Rieger, J. Friedl (68. Schleinitz), Haberberger (78. St. Wiesneth), J. Schäffner, S. Zitzmann (68. Schnoy). Nicht eingesetzt: Schwendner, Gropp.

Hiltpolsteiner SV (in Klammern: Auswechslungen mit Rückwechsel): Mat. Sponsel – Meidl, Kraus, Max. Gradl (46. Mauder), Spörl, D. Hofmann, Mauser (67. Mauser), Gebhardt, J. Weidl, J. Vetter, J. Tillmann. Nicht eingesetzt: Niehaus, Gruber, Gottschalk, Kirsch (ETW).

(obl)