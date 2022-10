Michelfeld verliert klar und etwas Anschluss nach oben

Starker Tabellenzweiter Leinburg in allen Belangen besser – ASV mit enttäuschender Vorstellung

Kreisklasse 4 Erlangen/Pegnitzgrund, Herren

14. Spieltag

Sonntag, 30. Oktober 2022, 15 Uhr:

TV Leinburg - ASV Michelfeld 5:0 (2:0)

Der TVL musste als Tabellenzweiter auf den torgefährlichen Christian Wolf (acht Spiele/sechs Tore, seit dem 8. Spieltag wegen einer Knieverletzung nicht einsatzfähig), Maximilian Eisennmann und Lars-Arne Edinger verzichten – zum Rückrundenstart unverändert im Vergleich zum letzten Spiel. Bei den oben in der Tabelle mitspielenden Gästen aus der Oberpfalz, die über einen breiten Kader für die „Erste“ verfügen, fehlten dieses Mal sieben potenzielle Erste-Mannschaft-Spieler – im Vergleich zur Vorwoche war Robin Popp und Daniel Meier für Fabian Friedl und Nicolas Bauer in der Startelf.

Leinburg überzeugte in diesem vermeintlichen Spitzenspiel von der ersten Sekunde an mit einem sehr präsenten Auftreten und verzeichnete in der ersten Minute bereits eine Großchance: Nach 17 Sekunden setzte TV-Mittelstürmer und Kapitän Alexander Heller (einer von drei Spitzen neben Patrick Dummert und Fabian Waldmann) am Fünfmeterraum eine Rechtsflanke direkt über die Latte. Michelfeld hatte Probleme ins Spiel zukommen, zumal offensiv zu oft die schwierigen Pässe probiert wurden und defensiv die Gegenspieler nicht eng genug bearbeitet wurden. Die einzige nennenswerte und halbwegs als Torchance zu bezeichnete Szene in den ersten 45 Minuten war ein 18-Meter-Schuss von Silas Looshorn, der am Kasten vorbeiflog (7.). Die ehrgeizigen Gastgeber gingen per Doppelschlag Mitte der ersten Halbzeit verdient mit 2:0 in Führung: In Minute 22 stand Fabian Waldmann auf der rechten Seite‚ Mitte der Michelfelder Hälfte, wohl im Abseits und passte dann quer nach innen Richtung zweiter Pfosten, wo Patrick Dummert (dort nicht im Abseits) den Ball am Fünfmeterraum unter die Latte zimmerte. Vier Minuten später leisteten sich die zu passiven und zu langsam agierenden Gäste in der eigenen Hälfte einen Ballverlust, Luca Spiridigliozzi kam aus rund 18 Metern zum Torschuss und traf ins linke obere Eck – ASV-Torhüter Stefan Sattler war noch am Ball, der Abwehrversuch missglückte. Michelfeld konnte sein Können an diesem Tag nicht auf dem Platz zeigen, zumal der Gegner spielerisch, läuferisch und kämpferisch letztendlich über 90 Minuten stärker war.

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich an den Kräfteverhältnissen an diesem Tag (am ersten Spieltag gewann der ASV noch mit 3:2) nichts. Insgesamt fünf Auswechslungen auf ASV-Seite brachten nicht den erhofften Umschwung, zwei Spieler (Thomas Kohl und Robin Popp) mussten verletzt angeschlagen den Platz verlassen, einige schienen nach Verletzungspause und bereits Einsatz in der „Zweiten“ am Vortag nicht bei 100 Prozent Leistungsvermögen zu sein. Daniel Meier zielte bei einem 25-Meter-Freistoß knapp am rechten Kreuzeck vorbei (56.). Die willigen und fitten Leinburger nutzten drei „Böcke“ der Michelfelder innerhalb von fünf Minuten und schraubten das Ergebnis auf 5:0: Ein unnötiges und klares Foul von Max Gsell im eigenen Strafraum wurde mit einer Zeitstrafe und einem Elfmeter geahndet, den TV-Center Patrick Dummert zum 3:0 verwandelte (63.). Zwei Minuten später leistete sich der ASV einen kapitalen Fehlpass am eigenen Sechzehner und der landesligaerfahrene Stürmer Fabian Waldmann (im Hinspiel verletzungsbedingt noch fehlend) schoss mit seinem elften Saisontor im achten Einsatz zum 4:0 ein. Drei Minuten später (68.) und immer noch in nummerischer Unterzahl kassierten die Michelfelder ihren fünften Gegentreffer. Eine Maßflanke von links versenkte Alexander Heller nagelfrei am Fünfmeterraum direkt unter die Latte. Beim Spiel Elf gegen Elf ab der 70. Minute versuchten die ASV-Kicker zumindest noch den Ehrentreffer zu erzielen. Doch Paul Gropp und Julian Schäffner vertändelten in der Box in guter Schussposition leichtfertig eine Doppelchance (74.). Ein Beweis für die fehlende Durchschlagskraft in der Offensive an diesem Tag war, dass es den ersten Michelfelder Eckball erst in der 90. Minute zu notieren gab. Am ersten Rückrunden-Spieltag offenbarte sich quasi ein Klassenunterschied zwischen Leinburg und Michelfeld. Doch der TV ist noch nicht aufgestiegen und der ASV kann besser und erfolgreicher spielen, als er es dieses Mal vor vielen eigenen Fans (rund 30 fuhren etwa 47 Kilometer einfach zu diesem richtungsweisenden Auswärtsspiel) gezeigt hat.

Der Zweite TV Leinburg (31 Punkte, vier hinter dem Ersten Troschenreuth) tritt am Sonntag, 6. November um 14.30 Uhr beim Aufsteiger SC Happurg (Vierter, 25) an. Der ASV Michelfeld (auf den sechsten Platz zurückgefallen, 22 Zähler) erwartet zeitgleich den Tabellenletzten TSV Rückersdorf (erst zwei Punkte).

SR: Andy Jakesch (1. FC Schlicht, Gruppe Amberg).

Zuschauer: 120 (A-Platz).

Tore: 1:0 (22.) Patrick Dummert, 2:0 (26.) Luca Spiridigliozzi, 3:0 (63., Foulelfmeter) Patrick Dummert, 4:0 (65.) Fabian Waldmann, 5:0 (68.) Alexander Heller.

Besondere Vorkommnisse: Nur 32 Sekunden Nachspielzeit in der zweiten Halbzeit.