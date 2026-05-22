Michelfeld verliert erstes K.o.-Spiel verdient

Relegation Kreisliga/Kreisklasse Erlangen/Pegnitzgrund, Herren (neun Teams spielen um mindestens zwei freie Plätze) Vorab-Qualifikationsspiel um den Einzug die regionale Gruppenphase (mit je vier Mannschaften in zwei Gruppen) Donnerstag, 21. Mai 2026, 18.30 Uhr, in Eschenau (Marktgemeinde Eckental) ASV Michelfeld (2. Kreisklasse 5) – ASV Weisendorf II (2. Kreisklasse 1) 1:4 (0:1) Der ASV aus der Nördlichen Oberpfalz und im Osten des Spielkreises beheimatet (86 Kilometer einfach von Weisendorf entfernt) trat im Vergleich zum letzten Punktspiel vor elf Tagen in Wichsenstein (1:3-Auswärtssieg) in unveränderter Startelf-Formation an - sieben Spieler inklusive Ersatztorhüter saßen auf der Bank, vom Stamm fehlte nur Thomas Hofmann (privat verhindert). Die ASV-Landesliga-Reserve aus Mittelfranken (acht Kilometer nordwestlich von Herzogenaurach, im Westen von Erlangen/Pegnitzgrund zu finden) begannen nach einem ebenfalls spielfreien Sonntag mit Moritz Rentmeister (14 Saisontore), Nicolas Pusnik (13) und Onur Kücük für Johannes Freihaut (Ersatzbank), Rene Fahrian und Alexander Mehnert.

Weisendorf ging früh (8.) nach einem unkonzentrierten Deckungsverhalte mehrerer Michelfelder Abwehrspieler zentral am Fünfmeterraum auf Rechtsflanke von Moritz Rentmeister eiskalt durch Stürmer Kieron Medlar in Front und ASV-Torhüter Stefan Sattler verhinderte im Eins-Gegen-Eins an der Strafraumgrenze gegen Onur Kücük das 0:2 (18.). In Minute 40 wurde Mittelfeldspieler Lorenzo Ficarra für Verteidiger Simon Schwendner (Wadenverletzung) eingewechselt. Michelfeld brachte 15 Minuten, um ins Spiel finden und konnte dann drei gute Chancen nicht verwerten. Nach einem schnellen Spielzug über links zielte Simon Zitzmann Richtung kurzer Eck, aber Torhüter Thiemo Gerischer parierte (15.) und in der 32. Minute hielt der Weisendorfer Keeper einen Schuss vom Sechzehner auf Querpass von Leon Haberberger. Zeitlich dazwischen lag der Ausgleich in der Luft, als eine flache scharfe Linksflanke von Simon Zitzmann zum zweiten Pfosten der dort einschussbereite Julian Schäffner nur um ein bis zwei Schritte verpasste (25.). Deshalb lag Michelfeld (mit vier U23- beziehungsweise sechs Spieler im Alter zwischen 20 und 24 in der Startelf) zur Halbzeit knapp hinten mit der berechtigten Hoffnung, bei einer besseren zweiten Halbzeit das Match noch drehen zu können.

Drei Minuten nach dem Seitenwechsel glichen die Oberpfälzer durch einen berechtigten Foulelfmeter (Mittelstürmer Leon Haberberger wurde knapp im Sechzehner zu Boden gerissen, sicher von Nico Metschl verwandelt) aus, aber Leon Haberberger zielte aus etwa 17 Meter in Minute 52 über das Tor und danach fehlte es der Thomas Ficarra-Truppe an diesem Abend an spielerischen Lösungen in der Offensive, am konsequenten Zweikampfverhalten in der Defensive und zündenden Momenten der Einwechselspieler, die allesamt nicht ihren besten Tag erwischten. Die an sich torgefährlichen Nicolas Christl (ab 61.), Paul Gropp (68.) und Dominik Schleinitz (77.) wurden relativ spät eingewechselt und verzeichneten keine Top-Chance. Daniel Meier (Mittelfußbruch Ende März) saß auf der Bank, ein Einsatz käme noch zu früh. Die Friedrich Leist-Crew nutzte in der zweiten Halbzeit drei Momente zu drei Toren und somit zum etwas zu hoch ausgefallenen 1:4 - auf Zuspiel von der rechten Seite von Zehner Moritz Rentmeister per direkten Torschuss von Nicolas Pusnik zentral links unten (56.), nach einem Ballverlust im Mittelfeld durch den schnell reagierenden Moritz Lange halbrechts flach platziert aus rund 40 Meter, da der Michelfelder Torhüter nicht optimal postiert war (67.) und nach einem hohen Ball in den Strafraum und mangelhafter Klärung mit Pfostentreffer per Abstauber von Julian Hendel halbrechts in der Box ins lange Eck (77.). Fazit: Weisendorf II (mit den drei Ex-Landesliga-Kicker vergangener Jahre Julian Hendel, Daniel Kratz und Kieron Medlar) war das abgezocktere Team und gewann verdient – nicht glanzvoll, aber extrem effektiv. Für Michelfeld verliefen dieses Mal fast alle Spielmomente negativ, um zumindest ein Unentschieden (und somit eine Verlängerung) zu erreichen. In der ersten Halbzeit gelang kein Tor, nach dem 1:1-Ausgleich konnte ein zweiter Treffer nicht nachgelegt werden, zu viele individuelle Fehler begünstigten die hohe Niederlage, aber aus den Fehlern und den offenbarten Schwachstellen kann man für die kommende Saison lernen. Die ASV-Fans applaudierten nach dem Schlusspfiff ihrer Mannschaft und verabschiedeten somit auch die beiden Stammspieler Stefan Sattler (beruflich nach Bremen) und Julian Schäffner (zum Bezirksligisten SV 08 Auerbach). Der Trainingsauftakt ist voraussichtlich am Montag, 29. Juni mit der offiziellen Vorstellung der Neuzugänge – ein Torhüter und ein Feldspieler stehen schon fest.