Michelfeld verkürzt Rückstand auf Rang Zwei

Die Gastgeber gingen durch den aufmerksamen Julian Schäffner im Nachschuss in Front, kassierten nur zwei Minuten später (14.) per unnötigen und berechtigten Foulelfmeter den Ausgleich, erarbeiteten sich durch den konsequent einschießenden Schäffner mit seinem 14. Saisontor (18.) und mit einem präzisen 18-Meter-Schuss von Marcel Rieger (39.) einen 3:1-Vorsprung. Dieser schmolz bis zur Halbzeit durch den zielstrebigen TSV-Rechtsaußen Nico Zitzmann auf 3:2.

(obl) Die Gastgeber begannen im Vergleich zum letzten Spiel vor einer Woche in Troschenreuth (0:3-Derby-Auswärtssieg) in unveränderter Startelf-Besetzung – sechs Spieler saßen auf der Auswechselbank, vom Stamm fehlten die verletzten Thomas Kohl und Thomas Hofmann. Der TSV Elbersberg lief mit Fabio Hesel für den verletzten Max Schönleben als Mittelstürmer auf – zudem fehlten Fabian Hofmann und David Körber, der Hinspiel-Torschütze zum 1:0 Chris Krellner saß nur auf der Bank.

Der schnelle Elbersberger Linksaußen Tim Bauer lief in Minute 58 seinem Gegenspieler Manuel Lehner davon und schoss dann halblinks in der Box ins lange Eck zum 3:3 ein - ein Paukenschlag, der die Gastgeber wieder aufrüttelte. Das Siegtor geht auf das Konto von Paul Gropp, der über links sich mit einer feinen Einzelleistung durchsetzte und flach rechts unten ins lange Eck einnetzte – beide Teams hatten in der Schlussphase jeweils noch zwei Top-Chancen in einer umkämpften, abwechslungsreichen und spannenden Partie.

Der Tabellenvierte ASV Michelfeld (41, nur noch drei Punkte hinter dem Aufstiegs-Reli-Platz Zwei, noch drei Spiele) gastiert am Sonntag, 18. Mai um 15 Uhr in Betzenstein beim Tabellenletzten und bereits als Absteiger feststehenden SG FC Betzenstein/SV Bronn (acht Zähler). Der Abstiegsrelegationsplatzinhaber TSV Elbersberg (Zwölfter, 18) spielt nächste Woche um die gleiche Zeit beim Fünften Hiltpoltsteiner SV (40).