Michelfeld springt auf Platz vier

ASV besiegt verdient nach Rückstand abstiegsbedrohten Aufsteiger – ersatzgeschwächte Gäste hielten unter Flutlicht und teilweise Nebel dagegen

Kreisklasse 4 Erlangen/Pegnitzgrund, Herren

Spieltag (Nachholspiel vom 9. Oktober)

Donnerstag, 10. November 2022, 18.30 Uhr:

ASV Michelfeld – 1. FC Röthenbach 3:1 (2:1)

Tore: 0:1 (5.) Christoph Bauer, 1:1 (8.) Julian Schäffner, 2:1 (23.) Paul Gropp, 3:1 (49.) Thomas Hofmann. - SR: Wolfgang Schwemmer (SV 08 Auerbach, Gruppe Pegnitzgrund). – Zuschauer: 60 (B-Platz, Langgräfe, Flutlicht). - Zehn-Minuten-Zeitstrafe: Baris Öztürk (Röthenbach) wegen groben Foulspiel (87.).

(obl)

Die Gastgeber aus der Oberpfalz mussten am Donnerstagabend auf zehn potenzielle Erste-Mannschaft-Spieler ihres großen Kaders verzichten – im Vergleich zum Sonntag-Heimspiel gegen den TSV Rückersdorf (2:0) war Nicolas Bauer und A-Junior Jannik Friedl für Daniel Meier und Fabian Ziegler im 16-Mann-Aufgebot, Bauer und Looshorn für Meier und Metschl neu von Beginn an. Beim FCR aus Mittelfranken fehlte eine ebenso große Anzahl an Spielern.

Die mutigen Gäste gingen früh in der fünften Minute durch Christoph Bauer mit 0:1 in Führung. Doch die ASV-Kicker erholten sich davon schnell, kamen mit den guten Bodenverhältnissen und den nicht einfachen Lichtverhältnissen zurecht und drehten die Partie bereits zur Halbzeit – nach jeweils einem Treffer der zwei Außenbahnspieler Julian Schäffner (8.) und Paul Gropp (23.), beide mit einem sehenswerten Torabschluss.