Michelfeld nach Derby-Heimniederlage nur guter Dritter

Nach Rückstand und Ausgleich noch „Dolchstoß“ von punktbester Mannschaft 2025 bekommen - beachtliche Zuschauerkulisse – SV Osternohe als Zweiter in die Reli - in der Vorrunde 3:5 für Michelfeld

Besondere Vorkommnisse: Unmittelbar nach dem Spiel wurden beim ASV Michelfeld Daniel Maier (Spielertrainer 1. Mannschaft, er wechselt zum Kreisligisten SV 08 Auerbach), Alexander Trenz (31 Jahre, der Kapitän der 2. Mannschaft wechselt in die eigene AH-Mannschaft) und Patrick Gradl (Betreuer 2. Mannschaft, er hört aus zeitlichen Gründen auf) verabschiedet und elf Spieler der 1. und 2. Mannschaft wegen 250 oder 500 Spieleinsätzen für den Verein geehrt.

(obl)

Die formstarken Gastgeber (zuletzt vier Siege) rechneten sich vor dem Anstoß als Dritter noch Chancen auf den Relegationsplatz Zwei aus – mit 16 Mann im Aufgebot (Manuel Lehner für Devit Akdemir in der Startelf), ohne die seit fünf beziehungsweise drei Wochen verletzten Thomas Hofmann und Benedikt Schindler plus die am Spieltrag vormittags absagenden Devit Akdemir (privat verhindert) und Daniel Meier (krank). Neuhaus/Plech (Achter, Erster in der 2025-Tabelle, seit dem 15. März in neun Spielen ungeschlagen) trat mit 17 Kicker an, vom Stamm (mehr als 50 Prozent Saisoneinsätze) fehlten drei Akteure.