Michelfeld nach Auswärtssieg weiterhin um Reli-Rang Zwei

Kreisklasse 5 Erlangen/Pegnitzgrund, Herren 25. Spieltag Sonntag, 25. Mai 2025, 15 Uhr: Hiltpoltsteiner SV - ASV Michelfeld 1:2 (0:1) Der „kleine HSV“, der seit x-Jahren oben in der Kreisklasse mitspielt, aber den Aufstieg in die Kreisliga in den letzten 30 Jahren immer noch nicht geschafft hat (vor dem Anstoß Fünfter, in den vergangenen Saisons Siebter, Neunter und Zweiter) begann nach zuletzt vier Siegen und drei Remis dieses Mal mit Maximilian Gradl für Hannes Brütting (zunächst auf der Bank) – vom Stamm fehlte Torhüter Mathieu Sponsel. Die Gäste aus der Nördlichen Oberpfalz (mit drei Siegen in Folge) liefen mit Simon Schwendner und Jannik Friedl für Manuel Lehner (privat verhindert) und Nicolas Christl (U20-Spieler bei den A-Junioren) auf – Thomas Hofmann (seit vier Wochen) und Benedikt Schindler (seit zwei Wochen) waren verletzungsbedingt nicht im 16-Mann-Spieltag-Aufgebot dabei.

Die Gastgeber legten schnell und dynamisch los, konnten aber in den ersten zehn bis 15 Minuten die ein oder andere Einschussgelegenheit (vier an der Zahl, aber der Ball flog nicht gefährlich auf das Tor) nicht nutzen. Michelfeld ging nach Balleroberung von Jannik Friedl durch einen technisch sauberen Torabschluss von Julian Schäffner halbrechts in der Box ins lange Eck (16. Saisontor) mit 0:1 in Führung und kompensierte eine zehnminütige Unterzahlsituation ab der 38. Minute kollektiv beindruckend. Der rechts im Sechzehner angespielte Julian Schäffner vergab eine Riesen-Chance (17.) und auf Steckpass von Markus Schäffner war ASV-Mittelstürmer Leon Haberberger in freier Schussposition, aber das Leder wurde noch zum Eckball abgefälscht (45.+1).

Nach dem Seitenwechsel, als beide Teams einige Auswechslungen vornahmen, konnten die Gäste in einem beiderseits munteren und sehenswerten Match auf einem sehr guten Rasen zunächst das Spiel nicht entscheiden (Devit Akdemir scheiterte mit einem guten platzierten Schuss am sehr gut abwehrenden Torhüter Janosch Weidl bei einen berechtigten Foulelfmeter, nachdem Leon Haberberger zu Boden gezogen wurde/61., Leon Haberbeger schoss in Bedrängnis zentral am Fünfer eine Linksflanke von Paul Gropp links vorbei/71., Paul Gropp donnerte frei im Sechzehner die Kugel an die Latte/75.), wobei Mittelstürmer Leon Haberberger links am Fünfer-Eck per Abstauber auf 0:2 (70.) stellte – sein 14. Saisontor. Hiltpoltstein versuchte in der Schlussphase inklusive Nachspielzeit und mit einigen Eckbällen noch alles Mögliche, aber mehr als ein Treffer per berechtigten Foulelfmeter von Fabio Tech (22. Saisontor) in der 89. Minute sprang nicht mehr heraus. Davor (86.) zischte ein Flachschuss im Sechzehner haarscharf rechts am ASV-Tor vorbei. Der ASV verdiente sich dank Fleiß die drei Punkte, hätte aber das Spiel früher entscheiden müssen oder können – um die Nerven der Herzschrittmacher-Fans zu schonen und damit die grauen Haare der Betreuer und anderer Beteiligten sowie Interessierter nicht noch grauer werden. Hiltpoltstein hat nach sieben ungeschlagenen Spielen mal wieder verloren (am 23. März 1:0 beim FC Troschenreuth) und Michelfeld (zuletzt zwei Remis und vier Siege, letzte Niederlage am 6. April gegen den SV Gößweinstein 1:3) scheint nun für den Saisonendspurt plus eventuell Zusatzprogramm Relegation gerüstet.