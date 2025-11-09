Michelfeld mit wichtigen Derby-Auswärtssieg

ASV bleibt oben dran, FC weiterhin ohne Sieg – relativ gute Platzverhältnisse, ordentliches Spielniveau, erträgliches November-Wetter (fünf bis vier Grad, wolkig, kein Wind, kein Regen), nur zweistellige Zuschauerresonanz - in der Vorrunde 3:0 für Michelfeld, letzte Saison 1:0-Heimsieg für Pegnitz Kreisklasse 5 Erlangen/Pegnitzgrund, Herren

14. Spieltag (1. Spieltag der Rückrunde)

Samstag, 8. November 2025, 14.30 Uhr:

FC Pegnitz - ASV Michelfeld 1:4 (1:1)

Der gastgebende Tabellenletzte aus Oberfranken (noch kein Sieg, letzte Saison Neunter) liefen im Vergleich zur Vorwoche beim 2:2 gegen den TSV Elbersberg mit Bastian Loos für Michael Kersten auf – vom potenziellen Stamm fehlten zum Beispiel Patrick Wimmer (B-Junioren-Trainer), Fabio Werner und Henning Röhrer. Der ASV aus der Oberpfalz (zuletzt zwei Auswärtsniederlagen) begann dieses Mal mit Simon Zitzmann und Daniel Meier für Marcel Rieger und Leon Haberberger (beide zunächst auf der Bank) – vom Erste-Mannschaft-Personal sind Devit Akdemir (Unfall am 11. Oktober) und Nicolas Christl (Blinddarm-OP am 4. September) noch nicht einsatzfähig, Markus Schäffner (Kreuzbandriss am 24. August) wird voraussichtlich in dieser Saison nicht mehr spielen.

Michelfeld war in den ersten 25 Minuten gut im Spiel, belohnte sich mit der frühen 0:1-Führung (6.) durch Lorenzo Ficarra per Abstauber am Fünfer nach Linksflanke vom Simon Zitzmann und hätte durch Julian Schäffner (ein Zuspiel von Paul Gropp auf ihn in halbrechter Position einschussbereit wurde abgeblockt, 22.) beinahe auf 0:2 gestellt. Mitte der ersten Halbzeit kamen die Gastgeber mutiger und besser ins Spiel, glichen durch den halbrechts in der Box frei stehenden Tim Wagner aus (29.): Ein hoher Diago-Pass aus halblinker Position von Jonas Nowak wurde von 2,04-Meter-Center Lucas Steger zentral weiterverlängert, Wagner entwischte quasi im Rücken dem ASV-Linksverteidiger, der dann keine Notbremse im Strafraum und keinen Elfmeter riskierte. Lucas Steger zielte aus 17 Meter in zentraler Position flach links vorbei (43.). Deshalb ging es mit einem noch offenen 1:1-Unentschieden in die Halbzeitpause. ASV-Trainer Thomas Ficarra wechselte mit einem klugen Schachzug in der 59. Minute doppelt, der fleißige „Joker“ Leon Haberberger bereitete zwei Tore vor und erzielte eins selbst (nun drei Tore und vier Vorlagen bei zehn Einsätzen) – Mittelstürmer-Kollege Daniel Meier im Fünfer (64.), auf Vorlage von Meier im Sechzehner schlenzte der Zwei-Meter-Mann den Ball sehenswert ins linke obere Eck (67.), vier folgende Chancen von vier verschiedenen ASV-Akteuren wurden ausgelassen und nach einer Klasse-Balleroberung schoss Meier mit seinem fünften Saisontor zum 1:4-Endstand (81.) ein. Julian Schäffner halblinks im Sechzehner (FC-Torhüter Tim Lindner wehrte ab, 69.), Marcel Rieger aus 25 Meter (Parade des Keepers zur Ecke, 71.), Leon Haberberger frei halbrechts im Strafraum über das Tor (78.) und Daniel Meier per 20-Meter-Freistoß (Torhüter-Abwehr zum Eckball, 80.) hätten das Ergebnis in einer starken ASV-Phase noch höher gestalten können. Die Gastgeber konnten in der zweiten Halbzeit in mehrerer Hinsicht fast nichts mehr entgegensetzen und verloren deshalb verdient – wie im Hinspiel mit drei Toren Differenz. Der FC Pegnitz ist nun seit zwölf Spielen ohne Sieg, Michelfeld hat nach zuletzt zwei Auswärtsspielen in Folge mit null Zähler nun den zweiten Dreier in der Fremde (beim dort fünften Saisonauftritt) geholt.