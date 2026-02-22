Michelfeld mit positiven Eindrücken

Wintervorbereitung 2026 Freundschaftsspiel TSV Eslarn (4. Kreisliga Nord Amberg/Weiden) - ASV Michelfeld (5. Kreisklasse 5 Erlangen/Pegnitzgrund) 1:4 (1:1) Kreisligist Eslarn (im Osten der Oberpfalz, rund zehn Kilometer vom Grenzübergang Waidhaus nach Tschechien entfernt) und Kreisklassist Michelfeld im Westen der Oberpfalz, in der Nähe von Ober- und Mittelfranken) standen sich sportlich-freundschaftlich zu einer ungewöhnlichen Anstoßzeit, die schon Ende Dezember fix gebucht wurde, auf einem neutralen Platz (Kunstrasen in Weiden) geografisch quasi in der Mitte mit in etwa der gleichen Kilometerbelastung zur Anfahrt gegenüber. Eslarn musste auf seine zwei Torhüter (es stand Feldspieler Michael Rupp zwischen den Pfosten) und Daniel Bäumler verzichten, Michelfeld trat mit Winter-Neuzugang Louis Schnoy (vom Kreisligisten SC Kirchenthumbach, als rechter Außenverteidiger in der Viererkette) an.

In der ersten Halbzeit hatten beide Teams jeweils zwei Chancen und nutzten eine zum leistungsgerechten 1:1-Unentschieden nach 45 Minuten. Lorenzo Ficarra traf aus rund 20 Metern zum 0:1 (16.) und auf der anderen Seite wurde ein Eckball noch von Torjäger Christian Striegl (16 Spiele/24 Tore) per Kopf weiterverlängert und Spielertrainer Peter Rackl, als Innenverteidiger fungierend, köpfte zum Ausgleich ein (34.). Der Liga-Top-Torjäger der Kreisliga Nord Amberg/Weiden Striegl wurden sonst von den zwei ASV-Innenverteidiger Simon Schwendner und Marcel Rieger gut bewacht. In der zehnten Minute verzeichnete Eslarn im Anschluss an einen Eckball eine Einschussgelegenheit, die jedoch geklärt wurde. In Minute 18 setzte sich der pfeilschnelle Nicolas Christl über rechts durch und passte nach innen zu Mittelstürmer Daniel Meier, doch beide konnten in dieser Szene nicht einnetzen.

Nach dem Seitenwechsel - beim ASV kam Leon Haberberger für Daniel Meier ins Spiel, beim TSV wurde A-Junior Benedikt Rieder für Hermann Dierl eingewechselt - waren die Michelfelder aktiver und williger als Eslarn (ein Liga höher in der Kreisliga), doch zunächst verhinderte eine fehlende Präzision beim finalen Pass die erfolgreiche Vollendung vielversprechender Angriffe. Nach einem Vorstoß über die rechte Seite traf Simon Zitzmann zielstrebig wieder zur Führung (69.), nach einem schnellen Einwurf des eingewechselten Leon Haberberger schoss Nicolas Christl halblinks im Strafraum ins lange Eck (76.) und nach einem Foul an Leon Haberberger in der Box verwandelte Nico Metschl den fälligen Elfmeter kurz vor Schluss (89.) zum 1:4-Endstand. Eslarn (am vergangenen Samstag an gleicher Spielstätte gegen den Kreisklassisten SV Altenstadt/WN 3:3 nach 3:0-Führung) war dieses Mal von Beginn an nicht in optimaler personeller Besetzung und wechselte in der zweiten Halbzeit vier Stammspieler aus, um vier Kickern quasi der zweiten Garde (darunter ein A-Junior) Spielpraxis zu geben. Alle zwölf eingesetzte Michelfelder Akteure am Freitag empfahlen sich als potenzielle Erste-Mannschaft-Spieler für eine Nominierung für die nächsten Spiele. ASV-Trainer Thomas Ficarra hat noch rund zwölf weitere Spieler (die dieses Mal überwiegend aus beruflichen und zeitlichen Gründen fehlten, derzeit ist kein Stammspieler verletzt) aus dem großen Gesamt-Kader für zwei Herren-Teams in petto, die leistungsmäßíg auch das Niveau für die „Erste“ besitzen.