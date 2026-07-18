Michelfeld mit nächsten überzeugenden Testspiel-Auswärtssieg

„Chancenwucher“ verhinderte höheren ASV-Sieg, Schönberg (aus einer anderen Kreisklasse) erzielte mit erster Torchance Mitte der zweiten Halbzeit zwischenzeitlich den Ausgleich – Super-Rasen am B-Platz, sonnig/schattig/24 Grad, wenig Zuschauer von beiden Vereinen - in drei Wochen erstes Punktspiel

Michelfeld hätte mit seiner dominanten Spielweise und acht klaren Torchancen in der ersten Halbzeit weitaus höher führen können – eigentlich müssen, es traf „nur“ Jannik Friedl in Minute 30 nach einem energischen Antritt (halblinks in den Sechzehner) und platzierten Flachschuss ins lange Eck. Schönberg konnte sich in den ersten 45 Minuten weder über Außen, noch über ihren Mittelstürmer gegen eine sattelfeste ASV-Abwehr um Kapitän und Innenverteidiger Max Zerreis durchsetzen. Der ASV aus der Oberpfalz ließ Top-Chancen durch Lorenzo Ficarra (Torhüter-Neuzugang Filip Wanner parierte zwei Mal, 5./16.), Jannik Friedl (einen Schritt zu spät gegen den aufmerksamen Torhüter/9. und einen halbhohen Schuss parierte der junge Heim-Schlussmann/19.), Daniel Meier (mit einem Drehschuss knapp flach am langen Eck vorbei/23. und auf Zuspiel von Jannik Friedl knapp rechts vorbei/44.) und Simon Zitzmann (nach einem Vorstoß über die rechte Seite mit Torabschluss/39.) aus.

Sommervorbereitung 2026 4. Freundschaftsspiel Samstag, 18. Juli 2026, 16 Uhr: FSV Schönberg (6. Kreisklasse 4 Erlangen/Pegnitzgrund) - ASV Michelfeld (2. Kreisklasse 5 Erlangen/Pegnitzgrund, Kreisklasse 3) 1:3 (0:1) Die Gastgeber aus einem Stadtteil von Lauf (in der Sommerpause vier Abgänge und ein Zugang) boten in ihrem zweiten Testspiel 16 Kicker auf – sieben potenzielle Spieler (darunter der beste Torschütze der vergangenen Saison mit zehn Treffer Gianluca Krawinker) waren dieses Mal nicht dabei. Die Gäste aus der Nördlichen Oberpfalz (rund 43 Kilometer einfache Anfahrtstrecke) traten mit 13 Mann an – im Vergleich zur Vorwoche mit zwei Veränderungen in der Startelf, vom Stamm fehlten sechs Spieler aus mehreren Gründen.

Nach dem Seitenwechsel – Schönberg wechselte drei Mal, bei Michelfeld kam Nico Zitzmann für seinen Bruder Simon Zitzmann ins Spiel - verzeichneten die Gastgeber durch den eingewechselten Luis Krönert (halbrechts frei in der Box, 58.) mit einem unhaltbaren Schuss ins lange Eck und einer abgeblockten Großchance von Max Güntner (halblinks frei durchlaufend, ASV-Verteidiger Devit Akdemir holte ihn noch ein und verhinderte mit einer Rettungstat den möglichen 1:2-Rückstand, 60.) eine fast optimale Chancenauswertung. Nach der Trinkpause (72.) agierten die ASV-Kicker wieder zielstrebiger, denn zwischenzeitlich fehlte etwas die Geradlinigkeit und Galligkeit, auch ein Freundschaftsspiel unbedingt gewinnen zu wollen. Nach einem harten Zweikampf im Strafraum (ein Schönberger und ein Michelfelder gingen zum Ball) entschied der erfahrene Schiedsrichter nicht auf Elfmeter für Michelfeld (56.) und Jannik Friedl konnte bei zwei Riesen-Chancen am Fünfmeterraum den eingewechselten FSV-Keeper Tylan Hirschmann nicht überwinden (61., 63.). Nach dem Break zielte Lorenzo Ficarra zunächst über das Tor (74.) und der gegnerische Torhüter wehrte ab (77.), die nächste Dominik Schleinitz-Vorlage konnte Jannik Friedl gegen Goalie Hirschmann (mit Fußabwehr, 84.) nicht verwerten. Aber dann war es mit Geduld doch noch so weit: Michelfeld entschied das Testspiel (bei einem Chancenverhältnis von 2:16) in der Schlussphase durch Lorenzo Ficarra (am Fünfer links unten einschießend, auf Klasse-Zuspiel von Nico Metschl von links flach nach innen, 85.) und den eingewechselten Nico Zitzmann (halbrechts in der Box wuchtig ins linke lange Eck, nach einem Super-Konter über Jannik Friedl und finalen Pass von Dominik Schleinitz, 90.+4) verdient für sich. Von den an diesem Samstag sechs fehlenden potenziellen Stammspieler des ASV Michelfeld werden in der kommenden Woche mindestens zwei zurückerwartet.

Der FSV Schönberg startet mit Saisonziel Platz 7 bis 10 in drei Wochen am Sonntag, 9. August um 15 Uhr in die neue Saison in der Kreisklasse 4 – mit einem Derby beim SV Simonshofen. Der ASV Michelfeld hat noch zwei Testspiele geplant (am 25. Juli um 16 Uhr bei der SpVgg Sittenbachtal und am 1. August um 16 Uhr gegen den ASV Pegnitz), bevor es am 9. August in Bieberbach (nach erfolgter Spielort-Verlegung am Samstag, 18. Juli nicht in Wichsenstein) gegen die SV Bieberbach/FC Wichsenstein wieder um drei Punkte geht.

SR: Rudolf Ziegler (1. FC Hersbruck, Gruppe Pegnitzgrund). Kreisklasse-Referee.

Zuschauer: 25 (B-Platz).

Tore: 0:1 (30.) Jannik Friedl, 1:1 (58.) Luis Krönert, 1:2 (85.) Lorenzo Ficarra, 1:3 (90.+4) Nico Zitzmann.

Karten: Keine.

Torchancenverhältnis: 2:16 (zur Halbzeit: 0:8).

Eckballverhältnis: 3:7 (zur Halbzeit: 2:3).

FSV Schönberg (in Klammern: Auswechslungen mit Rückwechsel): Wanner (46. T. Hirschmann) – F. Buchner, Wagner, Arnaout, Schäfer (90.+1 Peic), Steudel, Distelberger, Yorulmaz (46. Krönert/66. Philippi), Philippi (46. M. Güntner), Schubert, Shane. Nicht eingesetzt: Hupfer.

ASV Michelfeld (in Klammern: Auswechslungen mit Rückwechsel): Gebsattel – Metschl, Schwendner, M. Zerreis, L. Ficarra, Akdemir, Rieger, J. Friedl, Meier (63. Dümler), Schleinitz, S. Zitzmann (46. N. Zitzmann).

(obl)