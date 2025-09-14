Michelfeld mit nächsten Heimsieg

Späte Tore zum hochverdienten Dreier – Rasenqualität besser als das Spielniveau – ordentliche Zuschauerresonanz ohne Vorspiel bei idealen „Fußball-Wetter“ (15 bis 17 Grad, wolkig und sonnig) - letzte Saison 1:1 am 27. April

(obl) Die Gastgeber (vom 30. August bis 27. September fünf Heimspiele in Serie) boten nach zehn Tagen Spielpause im dritten Heim-Auftritt in Folge 17 Spieler auf – Jannik Friedl stand dieses Mal für Lorenzo Ficarra in der Startelf, vom Stamm fehlten weiterhin Markus Schäffner (Kreuzbandriss) und Nicolas Christl (Blinddarm-OP). Die Gäste aus Rupprechtstegen, Velden und Hartenstein liefen im Vergleich zur Vorwoche mit vier anderen Spielern in der Startelf auf – sieben potenzielle Stammkräfte (darunter einige Langzeitverletzte) waren nicht dabei.

Kreisklasse 5 Erlangen/Pegnitzgrund, Herren 5. Spieltag Sonntag, 14. September 2025, 15 Uhr: ASV Michelfeld - SG Oberes Pegnitztal 2:0 (0:0) SR: Otfried Escherich (Simmelsdorf, SpVgg Hüttenbach, Gruppe Pegnitzgrund). Zuschauer: 100 (A-Platz). Tore: 1:0 (90.+2) Nico Metschl, 2:0 (90.+3) Jannik Friedl. Besondere Vorkommnisse: Das Torchancenverhältnis betrug 14:0 und die Nachspielzeit in der zweiten Halbzeit 4:55 Minuten.

Die Gastgeber agierten mit viel Ballbesitz, spielten ihre Angriffe in der ersten Halbzeit oft zu langsam und hätten bei drei gute Torchancen (3., 24., 27.) bis zum Seitenwechsel mindestens 1:0 führen müssen. Die tief stehenden und konzentriert verteidigenden Gäste hielten defensiv die Null, konnten aber durch den schnellen Stürmer Özcan Sonkaya keine nennenswerte Akzente setzen.

Michelfeld wechselte zur Halbzeit zwei Mal, erspielte sich insgesamt eine zweistellige Anzahl an Top-Einschussgelegenheiten, die Pass-Qualität und die Chancenauswertung bleibt verbesserungswürdig – aber Nico Metschl per Freistoß ins lange Eck und Jannik Friedl nach einem Angriff über links im Sechzehner einschießend trafen dann doch noch in der Nachspielzeit. Oberes Pegnitztal kassierte aufgrund der späten Gegentore eine bittere Niederlage, die aber aufgrund des Spielanteile und Torchancen aber klar in Ordnung geht.

Der ASV Michelfeld (vier Spiele, sieben Punkte) erwartet am Mittwoch, 18. September um 18 Uhr (B-Platz in der Langgräfe, LED-Flutlicht) den Neunten TSV Elbersberg (drei Matches, drei Zähler). Der weiterhin punktlose Vorletzte SG Oberes Pegnitztal (drei Niederlagen, zwei Mal spielfrei) hat am gleichen Tag um 18.30 Uhr am B-Platz in Rupprechtstegen Heimrecht gegen den TSC Pottenstein (vier Spiele, sechs Punkte).

