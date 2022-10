Michelfeld mit Mega-Mannschaftsleistung

ASV dreht auswärts Rückstand in Unterzahl – Heuchling scheiterte an Gäste-Defensive

Kreisklasse 4 Erlangen/Pegnitzgrund, Herren

13. Spieltag

Sonntag, 23. Oktober 2022, 15 Uhr:

SK Heuchling - ASV Michelfeld 1:3 (1:0)

Bei den um den Klassenerhalt spielenden Gastgebern aus dem Laufer Stadtteil Heuchling fehlten nur zwei vermeintliche Stammkräfte. Die Oberpfälzer aus Michelfeld, zuletzt am 3. Oktober 2007 beim SKH im Punktspieleinsatz, mussten auf neun potenzielle Erste-Mannschaft-Spieler verzichten – Nicolas Bauer stand dieses Mal für Markus Schäffner (beruflich verhindert) in der Startelf.

Heuchling verzeichnete in den ersten drei Minuten drei Eckbälle und zwei Torchancen, die jeweils der aufmerksame ASV-Außenverteidiger Devit Akdemir zum Eckball klärte (1., 2.). Anfangs bekamen die Gäste den bezirksligaerfahrenen SKH-Stürmer und Kapitän Lukas Heinlein nicht komplett unter Kontrolle. In Minute 13 verpasste ASV-Kapitän Max Zerreis nach einem Eckball am gegnerischen Fünfmeterraum den Ball nur knapp. Vier Minuten später sah Silas Looshorn, einer der beiden Michelfelder Sechser, nach zwei eher harmlosen Vergehen (6., 17.) eine Gelb-Rote Karte – eine streng genommen regelkonforme, aber sehr harte Entscheidung. Die ASV-Kicker ließen sich davon nicht aus der Bahn werfen, vielmehr kämpfte nun jeder für den anderen, stellten taktisch klug um, so dass die nummerische Unterzahlsituation fortan mehr als kompensiert werden konnte. Mitte der ersten Halbzeit (35.) lief der schnelle Lukas Heinlein zentral Mitte der gegnerischen Hälfte frei und wohl in Abseitsposition Richtung ASV-Tor – doch Torhüter Stefan Sattler wehrte stark diese „Hundertprozentige“ ab. Nur eine Minute später war es Max Weiss in einer ähnlichen Situation – nach Einschätzung vieler Beobachter klar im Abseits und frei vor dem Kasten auf Höhe des Strafraums zielte der Heuchlinger Stürmer unhaltbar flach ins lange Eck: 1:0 (36.). Michelfeld antwortete mit einem 18-Meter-Schuss von Paul Gropp, den SK-Keeper Philipp Kredel-Bengl zum Eckball abwehrte (36.). Michelfeld, unterstützt von einigen Anhängern, hielt mit toller Moral die Partie offen.

Die Hausherren vergaben nach dem Seitenwechsel durch den eingewechselten Jens Hanhoff die Riesenchance zum 2:0 (51.): Seinen Schuss halbrechts in der Box (abseitsverdächtig) parierte ASV-Torhüter Stefan Sattler. Danach waren die Gastgeber 30 Minuten lang quasi von der Rolle (Hanhoff ließ am Fünfer die Ausgleichschance zum 2:2/81. aus). Die ASV-Kicker waren mit zehn Mann die bessere Elf mit mehr Spielanteilen und erzielten drei Super-Tore: Nach einem Klasse-Steil-Flachpass von Fabian Friedl in Richtung halbrechte Position im Strafraum kam Mittelstürmer Thomas Kohl an den Ball und schoss humorlos zum 1:1 ins lange Eck (57.). Die Gäste waren nun weiterhin gut im Spiel, so dass in Unterzahl sogar ein Sieg möglich schien – und schließlich sogar gelang. Auf Zuspiel von Paul Gropp war Nicolas Bauer halblinks im Sechzehner frei, doch Kredel-Bengl parierte (72.). Die Einwechslung von Thomas Hofmann als genialen Pass- und Vorlagengeber (nach über zweimonatiger Verletzungspause, letztes Spiel am 11. August in Rückersdorf) 15 Minuten vor Schluss fruchtete: Hofmann bediente den halblinks lauernden Bauer, der (eventuell knapp im Abseits) in Minute 79 eiskalt ins lange Eck zur Michelfelder Führung einschoss. In den letzten zehn Minuten versuchten die Gastgeber quasi mit der Brechstange (Ecken und Freistöße) noch den Ausgleich zu erzwingen, doch die ASV-Defensive verteidigte kollektiv leidenschaftlich und konzentriert. Ein mustergültiger Angriff führte zur Entscheidung: Fabian Friedl setzte sich über rechts durch und passte im Strafraum quer in Richtung zweiter Pfosten, wo am Fünfmeterraum der freie Thomas Kohl das Leder über die Linie schoss. Mit dem 1:3 drei Minuten vor dem Abpfiff war die Messe an diesem Sonntag gelesen. Michelfeld bleibt mit dem zweiten Dreier in Folge oben in der Tabelle dran, Heuchling rutscht nach der fünften Heimniederlage auf den „Schleudersitz“ in Richtung Abstieg.

Der SK Heuchling (nun auf dem Abstiegsrelegationsplatz zwölf, zehn Zähler) gastiert am Sonntag, 30. Oktober um 15 Uhr zum Rückrunden-Auftakt beim Letzten TSV Rückersdorf (erst zwei Punkte). Der neue Vierte ASV Michelfeld (22 Punkte, ein Spiel weniger, sechs Zähler hinter dem Relegationsplatz zwei) tritt zeitgleich beim Zweiten TV Leinburg (28) an.

SR: Daniel Hofmann (TSV Neunhof, Gruppe Pegnitzgrund).

Zuschauer: 100 (A-Platz).

Tore: 1:0 (36.) Max Weiss, 1:1 (57.) Thomas Kohl, 1:2 (78.) Nicolas Bauer, 1:3 (87.) Thomas Kohl.

Besondere Vorkommnisse: Im ESB des BFV steht durch einen Eingabe-Fehler des SR der Name des Torschützen zum 1:2 falsch online – richtig ist Bauer, nicht der Vorlagen-Geber Hofmann.

Gelbe Karten: Hutzler, Burkhardt, Betker, Hanisch (alle SK Heuchling); Looshorn (ASV Michelfeld).

Gelb-Rote Karte: Looshorn (ASV Michelfeld) wegen eines taktischen Fouls (6.) und zu früher Ausführung eines Freistoßes (17.).